Szijjártó Péter: jelenleg nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, „mi nagyra becsüljük a WHO szerepét a globális egészségügyi védekezés terén, a COVID időszakában is kifejezetten jól vizsgázott a WHO és a nemzeti egészségügyi rendszerek együttműködése. Magyarország, a magyar szakemberek is fontos szerepet játszanak a WHO munkájában, a szervezet budapesti jelenléte folyamatosan erősödik is”.

Szijjártó Péter kiemelte:

Tedrosz barátom megnyugtatott az elmúlt napok, hetek rémhíreivel kapcsolatban, és biztosított arról, hogy jelenleg nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet, a médiában oly sokat taglalt vírust a WHO szakértői jól ismerik, az már többször is megjelent hasonló formában, rendszerint a téli időszakokban

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter és Tedrosz Gebrejeszus (Fotó: AFP)