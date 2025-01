Több száz iskola kapott bombafenyegetést Szlovéniában

Legalább 229 szlovéniai oktatási intézmény, köztük általános és középiskolák kaptak automatikusan generált bombafenyegetést hétfőn reggel – írta hivatalos közleményében a szlovén rendőrség.

Szlovénia számos oktatási intézménye az elmúlt órákban azonos tartalmú e-maileket kapott hivatalos e-mail-címükre, amelyekben többek között az állt, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az intézményben

– idézte a közlemény Primoz Ogrinc, az Általános Rendőrigazgatóság Bűnügyi Igazgatóságának terrorizmus és szélsőséges erőszakkal foglalkozó osztályának vezetője szavait.

Az e-mailekben a fenyegetés indoklása tele van vallási szimbolikával

– fedte fel a rendőri vezető. Az első megállapítások azt mutatják, hogy az e-mailt 229 oktatási intézmény kapta, és hogy egy olyan típusú, automatikusan generált üzenetről van szó, amelyet egyszerű, kereskedelmi forgalomban kapható modern digitális eszközökkel lehet létrehozni. A konkrét oktatási intézmény, az események helyszíne és az esetleges támadás időpontja szintén nincs meghatározva – tájékoztatott Ogrinc.

Az iskolák azonnal értesítették a rendőrséget, valamint a gyerekek szüleit, a rendőrség pedig azonnal megtette az összes szükséges intézkedést az oktatási intézményekben – írja a Svet 24 szlovén hírportál. Néhány iskolában a gyerekeket és a személyzetet evakuálták, míg a szakemberek átvizsgálták a helyiségeket.

Az oktatási minisztérium szerint néhány iskolában a biztonsági fenyegetések miatt ma elmaradt a tanítás.

Az elmúlt időszakban Európa-szerte elharapóztak a hasonló fenyegetések. Mint arról beszámoltunk, nemzetközi jelenségről van szó. A múlt héten magyar iskolák is kaptak olyan üzeneteket, amelyekben Allah nevében robbanóanyagok elhelyezésével fenyegetőznek.

Németországban csak a tavalyi év folyamán hét szövetségi államban is történt hasonló eset, a nyomozók egyenesen egész Németországra kiterjedő kampányról beszéltek. Ausztriában októberben néhány nap leforgása alatt a linzi és a klagenfurti pályaudvarról is evakuálni kellett az embereket bombafenyegetés miatt. Emellett volt bombariadó a kismartoni mezőgazdasági főiskolán és a tiroli oktatási igazgatóságnál is.

Tavaly márciusban Szlovákiában egyetlen nap alatt huszonhat iskolát fenyegettek meg azzal, hogy robbanóanyagot helyeztek el az épületben. Fél évvel később a szomszédos Csehországban hatszáz általános iskola kapott bombafenyegetést. Lengyelországban szintén fenyegettek meg robbanószerrel, illetve mérgező anyaggal oktatási intézményeket.

Franciaországban tavaly márciusban egyetlen hét leforgása alatt 44 megye százötven oktatási intézményében több mint háromszáz bombafenyegetésről kaptak bejelentést a hatóságok, de Dániában, Görögországban és Bosznia-Hercegovinában is történt hasonló eset.

