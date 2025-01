Tényleg megállapodás születhet Gázában?

A delegáció tagjai között szerepel David Barnea, a Moszad vezetője, Ron Bar, a Sin Bet igazgatója, valamint Nican Alon vezérőrnagy, aki a túszügyek felelőse az izraeli hadseregben – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap. A küldöttség összetétele mutatja, hogy Izrael a legmagasabb szinten kezeli a tárgyalásokat.

A döntés egy átfogó helyzetértékelést követően született, amelyen részt vettek az izraeli biztonsági vezetők, valamint az amerikai Biden- és a leendő Trump-adminisztráció képviselői is.

Egy katari televíziónak nyilatkozó magas rangú Hamász-forrás szerint a megállapodás már elkészült, és csak Netanjahu végső jóváhagyására vár, ezt az információt azonban más forrás nem erősítette meg.

A javasolt megállapodás részletei még nem ismertek, de a túszok szabadon engedése mellett valószínűleg fokozatos izraeli csapatkivonást tartalmazna a Gázai övezetből.

Az amerikai tisztviselők óvatos optimizmust fejeztek ki a megállapodás lehetőségével kapcsolatban. William Burns, a CIA igazgatója az NPR amerikai rádióállomásnak adott interjújában nagyon komolynak értékelte a katari tárgyalásokat, míg John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője lehetségesnek tartotta a megállapodás megkötését Donald Trump megválasztott elnök hivatalba lépése előtt.

Mint arról beszámoltunk, Trump korábban leszögezte, hogy a Hamász pokoli árat fizet, ha a beiktatása előtt nem engedi szabadon a túszokat. Izraeli sajtóhírek szerint Benjámin Netanjahu Trump leendő közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoff-fal is egyeztetett a túszalku ügyében.

