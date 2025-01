Világbajnok orosz műkorcsolyázó pár is a lezuhant repülőgépen utazott

A US Figure Skating megerősítheti, hogy korcsolyázó közösségünk több tagja sajnos az American Airlines 5342-es járatának fedélzetén volt, amely tegnap este összeütközött egy helikopterrel Washingtonban. Ezek a sportolók, edzők és családtagok a Kansas állambeli Wichitában megrendezett U.S. Figure Skating Championships rendezvényhez kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Táborból tartottak hazafelé. Megrendültünk ettől a kimondhatatlan tragédiától, és szívünkbe zárjuk az áldozatok családjait. Továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, és további információkat fogunk közölni, amint azok rendelkezésre állnak.