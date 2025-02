A CDU bevándorláspolitikai fordulatot hirdetett

Az egyhangúlag elfogadott, 15 pontból álló program a kereszténydemokraták választási programjának lényegi elemeit, Friedrich Merz pártelnök bevándorlási szigorításait, így azt az ötpontos tervet is tartalmazza, amelynek részét képezi az illegális migránsok visszautasítása a határokon és a tartós határellenőrzések bevezetése is. Carsten Linnemann, a CDU főtitkára úgy fogalmazott, hogy a sürgősségi program a hitelességet is érezhetően hivatott növelni. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a február 23-i parlamenti választás nyomán kormányra kerülnek, úgy az egyes pontokat legalább a kabinet szintjén a nyárig kezelésbe kívánják venni.

Friedrich Merz és a pártvezetés többi tagja énekli a nemzeti himnuszt, miközben a Reichstag képe jelenik meg egy óriáskivetítőn a CDU pártkongresszusán.

Fotó: AFP

Itt az idő, hogy a politika felocsúdjon és megértse: hatalmas kihívások vannak, minden nap számít

– olvasható a Sürgősségi programunk a jólét és biztonság szavatolására című dokumentum bevezetőjében.

Friedrich Merz, aki egyben az úgynevezett uniós pártok kancellárjelöltje, kijelentette, hogy „készek ismét előre vezetni Németországot”.

A CDU bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője, Markus Söder a kongresszuson tett felszólalásában kijelentette, hogy egyedül a CDU/CSU pártszövetség képes megakadályozni a tőlük jobbra álló Alternatíva Németországért (AfD) párt újabb sikerét. „Nem engedhetjük át országunkat az AfD-nek” – húzta alá. „Ismételten azt mondjuk, hogy nem, nem és nem bármiféle együttműködésre az AfD-vel” – mondta, hozzátéve, hogy a CDU/CSU teljes eltökéltséggel küzdeni fog az AfD ellen.

„Nach diesem Parteitag gehen wir nun raus auf die Straßen und zeigen, dass wir mit aller Energie Deutschland #wiedernachvorne bringen wollen und dass die CDU dieses Land wieder nach vorne bringen kann.“ (tm) pic.twitter.com/pFRoHr1qc3 — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 3, 2025

A sürgősségi program a gazdaságra és a biztonságra helyezi a hangsúlyt. A dokumentum szerint minden egyes döntésnél gondosan fognak arra figyelni, hogy az a német gazdaság versenyképességét, illetve az emberek jólétét és biztonságát szolgálja.

A CDU pártkongresszusát a CityCube rendezvénycsarnokban mintegy 700 rendőr biztosította. A hatóságok szerint a csarnoknál közel tucatnyi tüntetést jelentettek be, amelyek többségét amiatt tartják, hogy a CDU egyik határozati javaslata szerdán mások mellett az AfD támogatásával kapott többséget a parlamentben.

Borítókép: Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellárjelölt (Fotó: AFP)