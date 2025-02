Dömötör Csaba: Így pénzelte az Európai Bizottság a civilnek mondott aktivistákat

Az történt, hogy az Európai Bizottság titkos szerződéseken keresztül pénzelt úgynevezett civil szervezeteket azért, hogy a bizottság álláspontját visszhangozzák a vitákban. Például védjék a zöld előterjesztéseket, mondjuk a gazdákkal szemben. Tehát a hagyományos szerepfelfogásnak megfelelően nem a társadalom egyes csoportjainak a hangja voltak, hanem pénzért alkalmazott kijáró emberek. És ez még a legpuhább megfogalmazás. A történetnek nincs itt vége, és nem is lehet. Azért nem, mert amivel kapcsolatban kirobbant a botrány, az csak a jéghegy csúcsa. Minden bizonnyal bevett, más területeken is alkalmazott gyakorlatról van szó. Voltak olyan szerződések, amelyek szerint a „civileknek” tömegtüntetéseket kellett szervezniük, tömeges levélküldéseket kellett indítaniuk, nyomás alá kellett helyezniük a döntéshozókat a szavazások előtt. Ismerős Magyarországról is nem? Itt is a mindennapok része.