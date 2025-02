Ferenc pápa esetleges lemondásról beszélt ez egyik bíboros

Ferenc pápának nyugodt éjszakája volt, megreggelizett és jobban érzi magát – jelentette be ma reggel a Szentszék. Múlt hét péntek óta tartózkodik a Szentatya a Gemelli kórházban, a hatodik napon végre megcsillanni látszik a remény, hogy javul az állapota. A Vatikán szerda este kiadott közleménye szerint a katolikus egyházfő állapotában biztató változás következett be. Kezelőorvosai arról számoltak be, hogy pozitívan reagál a pápa szervezete az antibiotikumos kúrára.

A katolikus hívek imádkoznak Ferenc pápa gyógyulásáért (Fotó: AFP)

A gyulladást kimutató vérvizsgálatokban is látható a javulás. A Gemelli-klinikán kétoldali tüdőgyulladással kezelt pápa kórképe továbbra is összetett. Az orvosok szigorú pihenést írtak elő számára, nem hagyhatja el kórtermét. Vatikáni források arról számolnak be, hogy a szentatya folytatja a munkáját legközelebbi munkatársaival, aláírja a szükséges dokumentumokat, intézi a telefonbeszélgetéseket. Az olasz sajtó arról is beszámol, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel való szerda délutáni találkozón a pápa viccelődve utalt arra, hogy nem mindenki a javulásáért imádkozott.

Tudom, hogy odakint vannak olyanok, akik azt mondják, hogy elérkezett az órám. Mindig ezt kívánják

– mondta humorosa a pápa, aki gyengélkedése ellenére sem veszítette el mosolyát. Majd kissé ironikusan hozzátette: „valaki azért imádkozott, hogy a Szentatya a mennyországba jusson, az Úr azonban úgy gondolta, hogy még itt hagy engem”.

Vatikáni források arról is beszámolnak, hogy a Szentatyát leginkább az szomorítja el, hogy követnie kell az orvosok utasításait, nem lehet az emberek között, hanem az egészségét kell előtérbe helyeznie.

Matteo Zuppi az Olasz Püspöki Konferencia elnökének felhívására az olasz plébániákon imacsoportokat indítottak el, akik az egyházfő egészségéért fohászkodnak. A Gemelli-klinika előtti téren szent II. János Pál pápa szobra előtt, virágcsokrok, mécsesek és gyermekrajzok láthatók. A kórházba igyekvők vagy a katolikus hívők itt állnak meg egy csendes fohászra, hogy a szent lengyel pápa és a Szűzanya közbenjárását kérjék Ferenc pápa gyógyulásáért.

Gianfranco Ravasi bíboros egy olasz rádiócsatornának nyilatkozott a pápa betegsége kapcsán az egyházban kialakult helyzetről. Az újságírók a Szentatya lemondásának lehetőségeiről kérdezték a vatikáni bíborost. Ő azt válaszolta, hogy ez a jelenlegi helyzetben nem indokolt.

Bergoglio pápa ugyanis abban az esetben mérlegelné az egyház vezetésétől való visszavonulást, ha fizikai állapota nem tenné lehetővé, hogy a hívek között lehessen. A kérdés akkor merült fel, amikor nehézségek adódtak a térdével, melynek következtében változtatnia kellett életvitelén. Azt azonban akkor is hangsúlyozta, hogy nehéz helyzetekben, megfogyatkozott ereje ellenére is vállalja az egyház vezetését.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: AFP)