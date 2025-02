A migráció kérdése összeugrasztotta a német CDU-t és az egyházakat

A CDU és CSU köreiben, valamint az egyházakon belül is értetlenséget és felháborodást váltott ki a legújabb migrációs törvény kapcsán kiadott egyházi nyilatkozat. A Katolikus Püspöki Konferencia főtitkára, Beate Gilles szerint a dokumentum nem volt egyeztetve a püspökökkel, akik közül ketten nyilvánosan is ellenezték azt. Az evangélikus egyházon belül is vitákat eredményezett – írja a Tagesschau.

Beate Gilles, a Német Püspöki Konferencia főtitkára sajtónyilatkozatot ad (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Swen Pförtner)

Irme Stetter-Karp, a Német Katolikusok Központi Bizottságának elnöke továbbra is kiáll a nyilatkozat mellett, azonban Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU egykori elnöke e tiltakozás jeleként kilépett a szervezetből. Két CDU-s politikus, Anja Karliczek és Thomas Rachel, akik egyházi tisztségeket is betöltenek, a Bundestagban a törvénytervezet mellett szavaztak, szemben az egyházi dokumentum kritikájával.

Olaf Scholz kancellár politikai céljaira használta ki a helyzetet, amikor a Bundestagban a CDU ellen fordította az egyházak véleményét.

A katolikus és a protestáns egyház tegnap nyílt levélben figyelmeztetett az Ön javaslataira, Merz úr!

– mondta Scholz.

Olaf Scholz szövetségi kancellár (SPD) a Bundestag plenáris üléstermében (Fotó:dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

E kérés újabb távolodást jelezhet a CDU és az egyházak között, különösen, hogy az evangélikus egyház véleménye a migrációs politika kapcsán inkább a jelenlegi szociáldemokrata-zöld koalícióhoz közelít.

A vita nemcsak a CDU és az egyházak kapcsolatát érinti, hanem a katolikusok és protestánsok közötti álláspontbeli eltéréseket is felszínre hozza. A migráció, az abortusz és az asszisztált öngyilkosság kérdésében a két felekezet között is jelentős nézeteltérések vannak, ami tovább élezheti a politikai és egyházi kapcsolatokat a következő időszakban.

Boris Rhein (CDU), Hessen tartomány miniszterelnöke felszólal a CDU 37. szövetségi pártkonferenciáján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Kay Nietfeld)

Boris Rhein, Hessen kereszténydemokrata miniszterelnöke értetlenül reagált a vitatott egyházi nyilatkozatra, ő ahogy fogalmazott a CDU/CSU pártunió soraiban látja azt, amelyet a Frankfurter Allgemeine Zeitungban az „utolsó politikai erőnek” minősített, amely egyértelműen a kereszténységet vallja.