Házfoglaló migránsok ellen tüntettek a spanyolországi Tenerifén + videó

Illegális házfoglalók és a közbiztonság hiánya miatt tüntettek a kanári-szigeteki Tenerife lakói. Santa Cruz de Tenerife belvárosában, az El Toscal negyedben élők két, állításuk szerint részben bevándorlók által elfoglalt lakóépület előtt demonstráltak.

Vecinos del santacrucero barrio de El Toscal se concentran en una cacerolada en protesta a la presencia de unos okupas que; aseguran; generan inseguridad en el lugar



A tüntetők fazekakat és serpenyőket ütögetve adtak hangot elégedetlenségüknek, miközben az „el innen" és „nem akarunk lakásfoglalókat" mondatokat skandálták. A rendőrség a helyszínen figyelte az eseményeket, de beavatkozásra nem került sor, a megmozdulás békésen lezajlott, bár a lakók felháborodását a hatóságok jelenléte csak fokozta. Múlt héten ugyanis az egyik elfoglalt lakás tulajdonosa hivatalos dokumentumokkal igazolta jogát az ingatlanhoz, de a kiérkező járőrök nem tettek semmit.

Vecinos de El Toscal (Santa Cruz) protestan contra los ocupas marroquíes.



A probléma nem egyedi, El Toscal negyedben számos kihasználatlan vagy teljesen elhagyott épület vált már lakásfoglalók célpontjává. Sokszor a befogadóközpontokban már el nem férő illegális migránsok törnek be ezekbe a lakásokba, hogy fedél legyen a fejük felett, de a házfoglalókkal országos szinten és nemzetiségtől függetlenül is sok a gond Spanyolországban. Gazdasági problémákkal küzdő spanyol állampolgárok is rendszeresen foglalnak el ingatlanokat, ahonnan a törvények engedékenysége miatt szinte lehetetlen kitenni őket, különösen kiskorúakkal együtt.

Nem fogjuk tűrni ezt a helyzetet! Ha a rendőrség nem lép fel az egyértelmű törvénysértések ellen, akkor nekünk kell megoldást találnunk

– fogalmazott az egyik tüntető.

Többen hozzátették, hogy a környékükön elfoglalt lakásokba olyan emberek jutottak be, akik agresszívak, fenyegetően viselkednek, és veszélyeztetik a környék biztonságát, ezért a megmozdulásnak az is célja, hogy tegyenek valamit a közbiztonság visszaállítása érdekében.

Volt, aki arról számolt be, hogy a közelmúltban a lakása ablakából nézte végig, ahogy, mint mondta, arabul kiabáló fiatalok késsel támadtak rá valakire.

Attól tartott, hogy pisztoly is van náluk, ezért azonnal bezárta az ablakokat és az ajtót is, mert félt, hogy az ő családja is veszélybe kerülhet.

A helyiek elmondták, hogy nem kizárólag ehhez hasonló, szélsőséges helyzetekről van szó. Az elfoglalt lakásokban állandó zaj van, folyamatos a jövés-menés, és a hangos zene is zavarja a lakók nyugalmát.

Többször is hívtuk a rendőrséget, de csak igazoltatták őket, majd elmentek anélkül, hogy bármit tettek volna

– panaszolta egy lakó.

A demonstrálók közölték, hogy elszántak, és további tiltakozásokat szerveznek mindaddig, amíg a hatóságok nem tesznek határozott lépéseket a lakásfoglalók eltávolítása és a közbiztonság visszaállítása érdekében.

Február elején a szintén tenerifei Tacoronte lakóközössége is akcióba lépett egy házfoglalás miatt.

Vecinos de Tacoronte (Tenerife) se enfrentan a un grupo de magrebíes que habían ocupado una casa.



Ott három marokkói fiatal a hátsó bejáraton keresztül bejutott az egyik ingatlanba úgy, hogy egy akkumulátoros fúró segítségével feltörték a zárat. A történtek hírére több környékbeli és a tulajdonos erőszakkal behatolt az épületbe, és egy dulakodást követően közös erővel sikerült kizavarniuk a három migránst.

Borítókép: Migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP)