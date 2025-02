Invázió az olasz síterepeken: a rendőrség feltartóztatta a TikTokon szervezett „hordákat”

Az olasz rendőrség megakadályozta, hogy a tömegek megérkezzenek az Ovindoli síterepre, miután a TikTok-sztár Rita De Crescenzo felszólítása nyomán több ezren készültek a közkedvelt téli üdülőhelyre, írta a CNN.

Síelők Monte Baranciban, San Candido térségében (Fotó: NurPhoto/AFP Manuel Romano)

A tömeg Ovindoliba, egy közép-olaszországi kis sívárosba tartott, amikor feltartóztatták őket, hogy megakadályozzák a két héttel ezelőtti jelenetek megismétlődését, amikor a közeli Roccaraso üdülőhelyet tízezer látogató árasztotta el, akiket De Crescenzo online posztjai inspiráltak.

A Roccarasóban kialakult helyzet káoszba fulladt: sokan nem tartották be a pályák szabályait, szeméthegyeket hagytak maguk után, sütögettek a lejtőkön, miközben a bérletes síelők nem tudták elérni a felvonókat. A síközpontok vezetése ezért előzetesen jelezte, hogy minden buszt visszafordítanak, ha nem rendelkeznek előzetesen foglalt belépővel vagy szállásfoglalással.

Rita De Crescenzo visszautasította a felelősséget, sőt azt állítja, hogy az ingyenreklám miatt inkább fizetni kellene neki. TikTok-követőinek száma két hét alatt 100 000-rel növekedett, és ennek hatására arra biztatta őket, hogy Ovindoliba menjenek.

A lehetőséget kihasználva több nápolyi utazási iroda 20 dolláros csomagokat kínált, amelyek tartalmazták a buszutat, ebédet és síbérletet, míg mások csak a szállítást szervezték meg.

A két héttel ezelőtti eseményekből tanulva a helyi hatóságok ezúttal nem hagytak teret a meglepetéseknek. Angelo Caruso, a tartomány vezetője száz rendőrt mozgósított és az olasz hadsereg segítségét is kérte, hogy szigorúan ellenőrizzék a síközpontba vezető útvonalakat.

A rendőrség két buszt is visszafordított, mert az utasoknak nem volt előzetesen megváltott belépője. Az incidens felhívta az olasz pénzügyi hatóságok figyelmét is: vizsgálatot indítottak a busz- és síbérlet-kereskedők ellen, és az influenszerek bevételeit is átvilágítják, hogy megállapítsák, fizettek-e adót a promóciós tevékenységük után.