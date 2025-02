Illegálisan szállásolt migránsokat a Vöröskereszt

Az Alicante megyében található Guardamar del Segura városában a baloldali kormánykoalíció utasítására tavaly óta helyeznek el illegális migránsokat. A többségében afrikai állampolgárok eredetileg a Kanári-szigetekre érkeztek, de mivel az ottani befogadórendszer állandó túlterheltséggel küzd, fokozatosan áthelyezik őket a félsziget különböző régióiba.

A Vöröskereszt migránsokat fogad Málaga kikötőjében

Guardamarban már több szállodát jelöltek ki ideiglenes befogadóállomásként, most pedig kiderült, hogy a Vöröskereszt néhány hónappal ezelőtt a kormány megbízására számos lakást, valamint egy több mint hatszáz négyzetméteres helyiséget is igénybe vett egy aparthotelben, amelynek tavaly nyáron visszavonták a turisztikai engedélyét. A The Objective az érintettek beszámolóira alapozva azt írja, hogy a döntés hátterében részben az áll, hogy a segélyszervezet által beköltöztetett bevándorlók miatt a régebb óta ott élők folyamatosan bejelentéseket tettek hangoskodás, ajtók és ablakok betörése, valamint berendezések megrongálása miatt.

Kiderült, hogy egy-egy lakásban 8-10 bevándorlót zsúfoltak össze, akik teljesen lelakták az apartmanokat, mivel érkezésük óta sem a takarítókat, sem a karbantartókat nem engedték be. A többi bérlő szerint már a közös helyiségekben is érezhető a romló állapot, mivel több lakásban a vízellátás sem megfelelő, egyes helyeken a WC sem működik, így a csatornaszag az egész épületet elárasztja. Emellett sem a Vöröskereszt, sem a migránsok nem fűtik a lakásokat, így a hideg és a magas páratartalom miatt az ingatlanokat teljesen ellepte a penész.

Engedély nélkül költöztettek migránsokat az apartmanokba

Az elmúlt napokban pedig egy még súlyosabb problémára derült fény: a létesítmény és az apartmanok tulajdonosai csak most értesültek arról, hogy mi zajlik az aparthotel területén. A Vöröskereszt a bérbe vett helyiséget raktárként és illegális bevándorlók képzésére használja, azonban a tulajdonosa állítja, hogy soha nem járult hozzá az ingatlanközvetítő cég általi bérbeadáshoz. Hasonlóan nyilatkoztak az apartmanok tulajdonosai is, akik szintén nem adtak engedélyt arra, hogy lakásaikba illegális migránsokat költöztessenek.

A helyiség tulajdonosa többször felszólította a Vöröskeresztet a távozásra, de mivel ez nem történt meg, most jogi lépéseket tesz. Bejelentette, hogy bepereli a segélyszervezetet, valamint az ingatlanközvetítő céget is csalás miatt. A lakástulajdonosok szintén feljelentést tettek az ügyben.

A The Objective megkereste a Vöröskeresztet az ügy kapcsán, de senki sem kívánt nyilatkozni. A lap megjegyzi, hogy a segélyszervezet jelentős állami támogatásban részesül a bevándorlási minisztériumtól annak érdekében, hogy a Spanyolországba érkező illegális bevándorlók ellátását biztosítsa jogi helyzetük rendezéséig.

A városban elhelyezett afrikai migránsok közben amellett, hogy már teljesen átrajzolták a városképet, egyre több problémát okoznak. Guardamar lakói folyamatos rendbontásokról, utcai verekedésekről számolnak be, tavaly pedig az egyik átmeneti befogadóközpontként használt szálloda egyik dolgozója szexuális zaklatást is bejelentett.

Miközben a spanyol állampolgárok, különösen a fiatalok az egyre mélyülő lakhatási és megélhetési válsággal küzdenek, az illegális migránsok, akik a jobb élet reményében ültek fel a maffiák csónakjaira, január végén Guardamar központjában még egy tüntetést szerveztek, hogy több segélyt, munkát és ingyenes lakhatást követeljenek maguknak.

