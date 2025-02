Orbán Balázs: Magyarország ellenáll a Brüsszelből érkező nyomásgyakorlásnak

Orbán Balázs a német menekültpolitikát szigorító törvényjavaslat elutasításával kapcsolatos pénteki Bundestag-döntéssel kapcsolatban kifejtette, a német parlamentben a migrációpárti és a migrációt ellenző erők között óriási csata zajlik, a jelek szerint a német közvélemény teljesen átfordult az elmúlt években, és egyöntetűen követeli a migrációs politika átalakítását, amihez azonban jelenleg még nincs meg a parlamenti többség.

Katasztrófaközeli a helyzet az országban, ahová 2015 óta három- és ötmillió közötti menedékkérő érkezett, számuk csak 2024-ben 251 ezerre tehető

– mondta Orbán Balázs. Hangsúlyozta, a városok, az ellátórendszerek túlterheltek, az „egekben van” az erőszakos migrációhoz köthető bűncselekmények száma, emiatt nagyon nagy a társadalmi feszültség.

A német politika egyelőre egy „lefagyott, döntésképtelen, patthelyzetközeli” állapotban van, de remények szerint előbb-utóbb a politikai elit oldalára is beköszönt az új megközelítés – tette hozzá.

Orbán Balázs rámutatott, amit most a német politika egy része javasolt, az megfeleltethető a magyar határvédelmi intézkedéseknek, vagyis az, amit Németországban új migrációs politikaként el szeretnének fogadni, tulajdonképpen a magyar megközelítés.

Ennek prioritásai között szerepel az illegális belépések minden eszközzel történő megakadályozása és az illegálisan tartózkodók eltávolítása az adott országból, illetve ilyen értelemben a migrációs politika humanitárius aspektusát is „visszább kell venni” – fejtette ki.

Ezek azok az alapvetések, amikre a magyar migrációs politika sikeresen épül, és egészen eddig mi Brüsszelben emiatt a migrációs politika miatt szankciók alatt voltunk, ami komoly eurómilliókkal terheli meg a magyar költségvetést

– fogalmazott a miniszterelnök politikai tanácsadója.

Meglátása szerint a brüsszeli elit még mindig nem segíti a tagállamokat a határok megvédésében és az illegális bevándorlók kontinensről történő kiszorításában, hanem különböző jogi, adminisztratív és pénzügyi akadályokkal próbálja megakadályozni a migrációellenes fordulatot Európa országaiban.

Az európai energiabiztonsággal kapcsolatos műsorvezetői felvetésre Orbán Balázs elmondta, ez kulcsfontosságú nemzetstratégiai érdek, Brüsszelnek olyan politikát kellene folytatnia, amellyel megvédi a tagállamokat és azok stratégiai érdekeit, illetve biztosítja energiaszuverenitásukat.

A politikus a műsorban elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna viselkedésével aláássa a tagállamok energiabiztonságát, majd hangsúlyozta, Magyarország csak akkor tud hozzájárulni az Ukrajnával kapcsolatos európai diskurzus fenntartásához, ha garanciákat kap arra, hogy energiabiztonságát Ukrajna irányából nem veszélyeztetik.

Ezeket a garanciákat most megkaptuk, ha ezek nem csak papíron megszülető garanciáknak bizonyulnak, akkor Magyarországgal történő együttműködés is lehetséges, amennyiben nem, akkor még szigorúbb és még komolyabb ellenlépéseket kell Magyarországnak megfontolnia

– hangoztatta Orbán Balázs.

Megjegyezte, Magyarországnak az a lehetősége mindig fennáll, hogy megállítsa a szankciós politikát, illetve az Ukrajna és az Európai Unió közötti közeledést.

Hogyha Ukrajna aláássa egyes uniós tagállamoknak az energiabiztonsággal összefüggő érdekeit, akkor szerintem Ukrajna Európai Unióhoz való közeledését meg kell állítani

– vélekedett.

Orbán Balázs „nyugtalanító megszólalásoknak” nevezte a 13. havi nyugdíjjal összefüggésben Brüsszelből és a magyar ellenzéktől érkező kritikákat, szavai szerint a 13. havi nyugdíj kivezetésének ötletével próbálnak nyomást helyezni Magyarországra.

Mi ennek a nyomásnak ellenállunk most már évek óta

– jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója, megjegyezve, már Brüsszel „magyar hangja”, a Tisza Párt szakértői és programíró politikusai is „nem szerencsés szakpolitikai intézkedésről” beszélnek.

A kormánynak az elmúlt tíz-tizenöt évben sikerült megőriznie a nyugdíjak reálértékét, erősítenie vásárlóértékét még bizonyos évek nehéz költségvetési helyzete ellenére is – emlékeztetett. Orbán Balázs hangsúlyozta, idén is ki tudják majd fizetni a 13. havi nyugdíjat, az ehhez szükséges források el vannak különítve.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyar ellenzéktől vagy Brüsszelből érkező nyomásgyakorlásnak ellent tudjunk állni

– mondta Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Rubicon Intézet konferenciáján Budapesten 2025. január 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)