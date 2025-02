Oroszország durva támadást indított Ukrajna ellen

A támadásban különböző típusú eszközöket, köztük Shahed drónokat és csaliként szolgáló egyéb drónokat is bevetettek, amelyeket Orel, Kurszk, Brjanszk és más orosz városokból indítottak. A támadás kiterjedt volt, több ukrán régiót is érintett. Ezen felül két Iszkander-M ballisztikus rakétát is kilőttek.

Oroszország kiterjedt támadást indított kedd éjjel (Fotó: AFP)

Az ukrán fegyveres erők jelentős erőfeszítéseket tettek a támadás visszaverésére. A légierő, a légvédelmi rakétatüzérség, a rádióelektronikai harcászati egységek és a mobil egységek koordinált működése révén sikerült jelentős mértékben csökkenteni a támadás hatását. A jelentések szerint reggel kilenc óráig legalább ötvenhét drónt sikerült megsemmisíteni Kijiv, Harkiv, Poltava, Szumi és más megyékben.

Borítókép: Támadás utáni tűzeset (Fotó: AFP)