Újabb pénzügyi vérátömlesztést kap Brüsszeltől Ukrajna

Szimbolikusan épp az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy újabb 3,5 milliárd euró támogatást folyósít az EU Ukrajnának márciusban – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Von der Leyen több uniós vezetővel együtt látogatott Kijevbe, ahol csúcstalálkozót tartanak a háborúban álló ország támogatásáról.

Európa itt van, hogy megerősítse Ukrajnát ebben a kritikus pillanatban

– mondta Von der Leyen Kijevben.

Az Európai Unió csak az idei évre 35 milliárd eurós pénzügyi segítséget irányzott elő Ukrajna számára az orosz–ukrán háború folytatására. Ez két fő forrásból tevődik össze: a G7 rendkívüli bevétel gyorsítási (ERA) hitelkezdeményezéséből és az Ukrajna-támogatási programból.

Az Európai Unió emellett 18,1 milliárd euróval járul hozzá a G7 által támogatott 50 milliárd dolláros hitelcsomaghoz, amelyet a befagyasztott orosz vagyoneszközökből származó bevételekből fognak visszafizetni.

Von der Leyen kiemelte, hogy az EU és tagállamai eddig összesen 134 milliárd eurót biztosítottak Ukrajna támogatására a háború kezdete óta, ami meghaladja bármely más ország hozzájárulását.

Az Ukrajna-támogatási programnak és a G7-hitelnek köszönhetően lefedtük Ukrajna költségvetési hiányát a teljes 2025-ös évre

– hangsúlyozta Ursula von der Leyen.

Januárban Ukrajna már megkapta az első, hárommilliárd eurós részletet az EU-tól, amely a befagyasztott orosz vagyoneszközökből származó bevételekből finanszírozott hitelcsomag része volt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)