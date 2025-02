A USAID egész Kelet-Európát behálózó rendszerére derült fény

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég a szlovák miniszterelnök is felvette a kapcsolatot Elon Muskkal, mivel Robert Fico szerint a USAID befolyásolta a szlovák belpolitikát. Azonban a szervezet 2025-ös pénzügyi jelentését figyelembe véve ezek a programok nem csak egy-egy országra vonatkoztak, hanem a teljes térséget átszőtték.

A USAID nagyszabású programmal rendelkezett Kelet-Európa számára

Fotó: AFP

A USAID hatalmas összegek felett rendelkezett

A 2025-ös pénzügyi beszámoló szerint a USAID 58,8 milliárd dolláros támogatást igényelt munkájához. Ennek egy részét, mintegy 722 millió dollárt az európai és eurázsiai térségnek szánták volna az úgynevezett Assistance for Europe, Eurasia, and Central Asia (AEECA) keretében. A leírás azt is részletezi, hogy mire fordították volna a kapott támogatást. A térség egészére vonatkozva a szervezet a legfontosabb céljának az orosz és kínai befolyás csökkentését tartja, amelyet az Oroszországgal szomszédos államok támogatásával szeretne elérni.

A program 45 millió dollárt szánt volna Örményországnak és 80 milliót Georgiának, aminek keretében „az országok demokratikus és gazdasági fejlődését, az euroatlanti integrációt és a külföldi rosszindulatú befolyással szembeni ellenállást” segítették volna.

Moldova esetében 55 millió dollárt terveztek elkölteni, amely támogatás „segíti Moldova demokratikus reformjait, az átláthatóság növelését, a jogállamiságot, a korrupció elleni fellépést és az EU-integrációs célok elérését. A támogatás kiterjed a civil társadalom, a független média és a kiberbiztonság megerősítésére, valamint az energiaszektor fejlesztésére és az európai energiahálózathoz való csatlakozásra”.

A legnagyobb támogatási csomag Ukrajnának járt volna, negyedmilliárd dollár értékben, amely az országot volt hivatott segíteni az Oroszországgal vívott háborúban. Ez magába foglalt volna különböző infrastrukturális projekteket, illetve „demokratikus és gazdasági reformok előmozdítását”.

A Nyugat-Balkánon tervezett 105,6 millió dolláros program Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedóniá és Szerbia EU-csatlakozási törekvéseit segítette volna.

A térségre összességében még 137 millió dollárt terveztek költeni, hogy „harcoljanak az orosz dezinformáció ellen”.

Már régóta politikai szervezetként működött a USAID

Az Egyesült Államokban régóta éles bírálat érte a USAID-et amiatt, mert a republikánusok szerint a szervezet átpolitizálódott és rabul ejtette azt a Demokrata Párt. A kormányzat által pénzelt program ezen felül rengeteg adófizetői pénzbe került, ezért Donald Trump beiktatása után rögtön nekilátott a szervezet átvizsgálásának. Ennek folyományaként a USAID-et megszüntették, mivel Trump és Elon Musk szerint beigazolódtak a szervezettel szembeni vádak.

Borítókép: A USAID logója a szervezet hondurasi irodájának falán (Fotó: AFP)