Zsigmond Barna Pál durván helyretette Daniel Freundot

Daniel Freund képviselő úr kedvenc témája továbbra is Magyarország. A zöldpárti EP-képviselő ezúttal nyílt levelet tett közzé, reagálva a Transparency International berlini központja által kedden kiadott legfrissebb korrupcióérzékelési index adataira. A hírhedten magyarellenes EP-képviselő levelében bírálja az Európai Bizottságot és a tagállamokat is, ugyanis szerinte a bizottság nem él megfelelően saját szankciós eszközeivel, a tagállamok pedig nem veszik ki a részüket megfelelően a korrupció elleni harcból. Freund véleménye szerint Magyarországra jelenleg felelőtlenség uniós forrásokat utalni, ezért azokat teljes mértékben be kell fagyasztani.