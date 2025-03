Ferenc pápa állapotáról érkeztek hírek

Ferenc pápa folytatja terápiáját, amely légző- és mozgásrehabilitációt is magában foglal. Az előírt diétáját betartja, amelyben most már szilárd ételek is szerepelnek. Állapota stabil, enyhe javulás figyelhető meg, de az orvosok továbbra is óvatos prognózist adnak a helyzet összetettsége miatt.