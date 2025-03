Kések mindenhol: félnek a francia középiskolások

A vaucluse-i középiskolákban egyre gyakrabban fordulnak elő kések. Egy 16 éves diák megsebesített egy 17 éves középiskolás diákot Sorgues-ben február végén. Múlt héten Cavaillonban letartóztattak egy középiskolás diákot késsel a kezében annak a gimnáziumnak a közelében, ahonnan éppen kirúgták. Orange-ban egy tanár úgy kerülte el a tragédiát, hogy megragadta a kést, amellyel egy középiskolás diák egy másik diák felé hadonászott. Ezek a fegyverek egyre inkább részei a középiskolás diákok mindennapi életének – hívta fel rá a figyelmet a France Bleu rádió a hírportálján.

A kések ma már mindnnaposak a középiskolákban

Forrás: Pexels

Cécile, egy sorguesi gimnazista édesanyja arról számolt be, hogy a fia látta, ahogy egy társát torkon szúrják, és most ő is ellenőrzi, hogy nincs-e a fia táskájában kés. „Ez nagyon aggasztó” – mondja.

A gyerekek nincsenek biztonságban, ha úgy gondolják, hogy kést kell hordaniuk maguknál, hogy meg tudják védeni magukat. Ennek nem szabadna így lennie

– fogalmazott Cécile, aki felhívta a figyelmet a szülői szerepvállalás fontosságára. „A szülőknek ébernek kell lenniük, és figyelniük kell gyermekeiket, hogy tudják, mi van a táskájukban. A fiam már nagy, de iskolába indulás előtt megnézem, mi van a hátizsákjában. Megpróbálom elmagyarázni, hogy van más módszer is a védekezésre, mint a fegyver” – fogalmazott.

Néhány héten belül a sorguesi középiskola workshopot szervez a szülőkkel és a Maison des Adolescents civil szervezettel az iskolai zaklatásról és erőszakról.

A kések mindenhol ott vannak

Az egyik támadás a sorguesi Montesquieu középiskola előtt történt, de a kések az intézménybe is bekerülnek. Egy diák, aki három éve jár középiskolába, arról beszélt a France Bleu-nek, hogy tudja, hogy legalább tíz-tizenöt embernek lehet kése az iskolában. Mint mondja, nem feltétlenül az osztálytermekben kerülnek elő a fegyverek, hanem inkább az udvaron vagy az iskolaépület előtt. „Lehet, hogy védekezésről van szó, vagy talán stílusról, esetleg azt akarják mondani, hogy «igen, van késem», és ettől érdekesnek akarnak tűnni” – mondja azokról az iskolatársairól, akik késeket hordanak maguknál.

Két másik tinédzser arról számolt be, hogy nagyon sok ember hordja magánál a kését, nem csak az iskolában.

A kések mindenhol ott vannak

– mondják, és hozzáteszik, hogy ma már sokan a biztonság kedvéért hordanak maguknál szúróeszközt, mert sok támadás történik.

Akkor is elfajulhatnak a dolgok, ha nem akarsz tüzet adni valakinek

– fogalmaztak.

Az agresszió terjedése megváltoztatta a tanulók viselkedését. Cassie, aki középiskolás Sorguesben, arról beszélt, hogy „határozottan ijesztő tudni, hogy vannak kések. Azt hiszed, bármi megtörténhet, bármikor. Igyekszem a lehető legkevesebb emberrel foglalkozni, mert soha nem tudhatod, mi történhet. Fiatalok, akik verekedni akarnak, már nem fognak puszta kézzel harcolni, mindig van náluk kés”.

Borítókép: Rendőrök egy francia iskola előtt egy korábbi késeléses eset után (Fotó: AFP)