Lavrov: Az európai vezetők vagy betegek, vagy öngyilkosjelöltek

Moszkvának és Washingtonnak is érdeke, hogy újrainduljon az orosz energiaszállítás Európába – hívta fel a figyelmet Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Lavrov szerint folyik az egyeztetés az Északi Áramlatról (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Most természetesen vannak nézeteltérések. De Európa normális energiaellátásának helyreállítása nem csak az Egyesült Államok és Oroszország érdeke

– idézi Lavrov szavait a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Szó van az Északi Áramlatról. Valószínűleg érdekes lesz, ha az amerikaiak felhasználják befolyásukat Európára, és rákényszerítik, hogy ne mondjon le az orosz gázról

– fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Az Oroszországot a Balti-tenger alatt Németországgal összekötő Északi Áramlat két gázvezetékpárja közül az első 2011 óta üzemelt, a második elkészült ugyan, de az orosz–ukrán háború kitörése miatt soha nem helyezték üzembe. 2022 szeptemberében a vezetékek ellen robbantásos szabotázsakciót követtek el, amelynek következtében az Északi Áramlat 1 mindkét vezetéke és az Északi Áramlat 2 egyik vezetéke is megrongálódott.

A robbantás gyakorlatilag véget vetett az orosz gázszállításnak ezen az útvonalon.

Lavrov támadta Robert Habeck német gazdasági minisztert, Boris Pistorius német védelmi minisztert, valamint Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, amiért szerinte akadályozzák az Északi Áramlat helyreállítását.

Mindannyian azt mondják, hogy soha nem fogják megengedni az Északi Áramlat helyreállítását. Ezek vagy beteg emberek, vagy öngyilkosjelöltek

– fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Mint arról beszámoltunk, a közelmúltban Matthias Warnig, az Északi Áramlat 2 anyacége 2023-ban lemondott vezetőjének irányításával egy új terv körvonalazódik a vezeték üzembe helyezésére, amelyet amerikai háttérrel valósítanának meg. Csakhogy a terv útjában több komoly akadály is áll. Még ha az oroszoknak sikerül is megállapodniuk az amerikaiakkal, az Egyesült Államoknak el kellene törölnie a vonatkozó szankciókat, Németországnak pedig engedélyeznie kellene az üzembe helyezést – mutatott rá a Financial Times.

