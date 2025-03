Migránsok lakásfoglalása torkollott vandalizmusba Spanyolországban + videó

Vandalizmusba fulladt egy migránsok által kezdeményezett illegális lakásfoglalás a katalóniai Salt városában. Az El Caso beszámolója szerint az események hétfő este kezdődtek, amikor külföldi származású lakásfoglalók megpróbálták elfoglalni egy banki tulajdonban lévő, üresen álló lakást. A riasztó megszólalása után a katalán rendőrség, a Mossos d’Esquadra több járőre is a helyszínre érkezett, és sikerült megakadályozniuk az ingatlan elfoglalását, kiutasítva onnan három szubszaharai származású személyt. Egyes információk szerint egyikük egy helyi vallási vezető.

Vídeo | Protesta davant de la comissaria dels Mossos a Salt després d'un desallotjament

Az incidens azonban végül elfajult, ugyanis több tucat bevándorló sietett az elkövetők segítségére, és rátámadtak a rendőrökre, megakadályozva, hogy elhagyják az épületet. A helyzet annyira feszültté vált, hogy a hatóságok kénytelenek voltak riasztani a rohamrendőrséget, akik végül sikerrel oszlatták fel a közel százfős tömeget. A zavargások azonban nem értek véget, hanem nem sokkal később a város több pontjára is átterjedtek.

🇪🇸 | El Iman de la mezquita subsahariana de Salt ha sido sorprendido por la policía en la okupación que terminó con el intento de asalto a una comisaría en la localidad.



pic.twitter.com/TYSIpymImF

A legsúlyosabb összecsapás a helyi rendőrőrsnél történt, ahol több tucat marokkói és szubszaharai származású személy kövekkel és tojásokkal dobálta meg az épületet. A helyzet újabb rendőri beavatkozást igényelt, és ismét csak a rohamrendőrök segítségével sikerült visszaállítani a rendet.

Cada vez hay más zonas rendidas a los criminales o islamistas, donde la policía no ostenta la autoridad.



Sólo VOX puede evitar que nuestros barrios acaben como Saint Denis o Molenbeek.

A történtek után a hatóságok senkit sem vettek őrizetbe, ehelyett megkezdték a biztonsági kamerák felvételeinek átvizsgálását, hogy azonosítsák a támadókat, valamint megpróbálták párbeszéddel megoldani a problémát. Végül azonban kedd este folytatódtak a zavargások, és ismét körülbelül száz fiatal gyűlt össze a városközpontban. Barikádokat építettek és szemeteseket gyújtottak fel, majd a kiérkező rendőröket kövekkel és üvegekkel dobálták meg. Úgy tudni, hogy az ügynökök közül senki sem sérült meg, viszont ezúttal már több személyt is őrizetbe vettek.

Ha habido destrozo de mobiliario urbano y agresiones a los agentes de policía.



La trifulca empezó el lunes, cuando los Mossos evitaron que un imán y otros dos extranjeros okuparan una vivienda.

🔴ÚLTIMA HORA: Un centenar de persones encaputxades provoquen aldarulls al centre de Salt



Una concentració davant l'Ajuntament per protestar pel desallotjament d'un imam i la seva família acaba amb un contenidor cremat i llançament d'objectes a la policia

A salti rendőrkapitányságot már korábban is érte hasonló támadás. 2023-ban három őrizetbe vétel történt, miután több tucat marokkói származású férfi megostromolta az épületet, hogy kiszabadítsák egy hamisítás miatt fogvatartott társukat. Ketten közülük be is jutottak a rendőrségre, és erőszakkal próbálták kimenekíteni őt, de végül mindhárman rács mögé kerültek hivatalos személy elleni erőszak és közrendzavarás miatt.

Borítókép: Migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP)