Újabb könyörtelen támadás történt Németországban

Messerangriff in Bielefeld – Ein Mann hat mehrere Menschen angegriffen, zwei Personen sind laut Polizei schwerverletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr schweben. Der Täter ist festgenommen und hat sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Die Opfer… pic.twitter.com/yfM9X1LMtb