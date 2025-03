Szijjártó Péter: Az orosz–amerikai megállapodás hozhatja el a békét Ukrajnában

Ami nekünk jó, az az, hogy ha valóban működik a tűzszünetnek az energiára vonatkozó része, akkor az a mi energiabiztonságunk szempontjából egy nagy előrelépés. Mert mi történt? Ugye, mi a földgáz és a kőolaj egy jelentős részét is Oroszországból vesszük. Persze emiatt is mondják, hogy orosz bérencek vagyunk, trójai faló, Putyinnak a nem tudom én, mije, a Kreml propagandistája, csak akik ezt mondják, azok nem tudják fölfogni az agyukkal, hogy jelenleg még abban a konzervatív fázisában vagyunk a világ fejlődésének, hogy földgázt meg kőolajat csövön lehet ide szállítani. Csövön. Még az LNG-nek is kell cső a szárazföldi szakaszon, ugye, mielőtt kijavítanak. És ahonnan nem jön cső, onnan nem tudunk földgázt meg kőolajat venni