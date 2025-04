Felforgatták Milánót a palesztinpárti tüntetők

A béke nevében vonultak az utcára baloldali szervezetek és bevándorlók, végül pedig törtek, zúztak Milánó belvárosában. Újabb erőszakos tüntetésre került sor szombaton az észak-olaszországi nagyvárosban. Közel tízezren gyűltek össze, hogy Palesztina szabadságát és a háború leállítását követeljék. A tüntetők a kormány fegyverkezési politikáját is támadták, úgy vélik, Olaszországnak ki kellene maradnia a háborúból.

Il corteo nazionale di oggi, che ha visto scendere 50 mila persone a Milano in supporto alla resistenza palestinese e contro il riarmo e la repressione, è stato violentemente interrotto dalla polizia spezzandolo a metà tramite l'intervento della celere.

A baloldali szervezetek és bevándorlók által szervezett felvonulás kemény agresszióba csapott át. A tiltakozók féktelen rongálással vezették le indulataikat.

Szupermarketek, boltok kirakatát törték be és öntötték le fekete és vörös festékkel. Több bank ablakát zúzták be, bankautomatákat tettek tönkre, térfigyelő kamerákat vertek le. A kormány iránti gyűlölet is erősen gerjesztette a kedélyeket. Az egyik bank kirakatára azt írták vörös festékkel: „Lődd le Giorgiát”.

Milano, scritta minacciosa contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni sulla vetrina danneggiata di una banca. Accanto, slogan pro Palestina.

Az olasz miniszterelnök és a kormány tagjai elleni fenyegetések immár rendszeresek, minden hétvégén ők kerülnek a gyűlölet középpontjába.

A kormányfő fotóját elégetik, kövekkel, paradicsomokkal megdobálják vagy verbálisan halálát kívánják.

A kormány tagjai szolidaritásukról biztosították Giorgia Melonit.

A milánói megmozduláson tombolt az erőszak.

LA POLIZIA CARICA E SPACCA IL CORTEO CONTRO GUERRA E GENOCIDIO A MILANO



Chiediamo l'immediata liberazione dei/delle manifestanti che risultano in stato di fermo e portati in Questura ( ad ora pare siano 7 in tutto).

A tüntetők több ponton is nekimentek a rendfenntartó erők munkatársainak, rágalmazták, leköpdösték őket és megdobálták. A rendőrség hét személyt tartóztatott le, hatóságokkal szembeni agresszió vádjával.

Manifestazione pacifica e polizia inspiegabilmente violenta.

Manifestazione pacifica e polizia inspiegabilmente violenta.

Un paese governato da violenti rancorosi travestiti da politici. #Milano #12aprile2025 #Palestina

A kormány a múlt héten szigorításokat vezetett be az utcai tüntetések visszaszorítására, de úgy tűnik, hogy a hétvégi megmozdulásokon egyre nehezebb visszafogni az erőszakot és a pusztításokat.

Borítókép: Tüntetés Milánóban (Fotó: AFP)