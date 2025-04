Ferenc pápa írta a keresztúti elmélkedéseket

A szentszék sajtóterme közleményt adott ki, melyben tudatta, hogy mely vatikáni bíborosok celebrálják Ferenc pápa betegeskedése alatt a húsvétot megelőző szent három nap, azaz a Tridium szertartásait.

Azt is bejelentették, hogy Ferenc pápa jobban van, ő maga írta a keresztút elmélkedésit, melyet Baldo Reina bíboros vezet nagypénteken a Colosseumban.

A Szentatya maga rendelkezett arról, hogy kik vegyenek részt az idei húsvéti előkészületek lebonyolításában. Nagycsütörtökön a délelőtti krizmaszentelő misét Domenico Calcagno bíboros, az Apostoli Vagyonkezelőség volt elnöke mutatja be a Szent Péter bazilikában. Ugyancsak a vatikáni bazilikában nagycsütörtökön az utolsó vacsorát felelevenítő szertartást Mauro Gambetti bíboros tartja. A nagypéntek délután esedékes igeliturgiát Claudio Gugerotti a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa celebrálja.

A Vatikán egyelőre nem tette közzé, hogy ki vezeti és hol kerül sor a nagycsütörtöki lábmosás szartartásra.

Ferenc pápa megválasztását követően valamelyik római börtönben tartotta ezt az erős szimbolikával bíró liturgiát, hogy a fogva tartottak is érezzék Krisztus bűnbocsátó szeretetét.

A húsvétvasárnapi Urbi et Orbi áldás is bizonytalan, a Szentatya erőnlététől függ majd, hogy meg tud-e jelenni a Szent Péter téren, hogy ünnepélyes áldását adja Róma városára és a világra.

Bár Ferenc pápa jobban van, arról azonban nem jött ki hivatalos kommunikáció, hogy jelen tud-e lenni személyesen a nagyheti és húsvéti szertartásokon. Nagy valószínűséggel egy rövid üdvözlés erejére megjelenhet a hívek között, ahogyan azt a virágvasárnapi szentmisén tette.

Ferenc pápa továbbra is folytatja a fizioterápiás kezelést. A szentszék tájékozgatása szerint a Szentatya egyre több órát tölt oxigénpótlást segítő lélegeztető nélkül. Ez arra enged következtetni, hogy tüdeje erősödik és hangja is egyre stabilabb. A hívek reménykednek, hogy ha rövid időre is, de megpillanthatják a lábadozó szentatyát az ünnepi előkészületek szertartásain.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: AFP)