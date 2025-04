III. Károly brit király megkezdte olaszországi programját

A programot némileg beárnyékolja, hogy elmarad a Ferenc pápával tervezett találkozó. A 88 éves Ferenc pápa súlyos tüdőgyulladás után lábadozik a Vatikánban, így orvosai legalább két hónap pihenést írtak elő számára. A brit királyi család hivatalos közleményben kívánt gyors felépülést az egyházfőnek. III. Károly király szintén egészségügyi problémákkal küzd, de ez nem tántorította el az utazástól.

III. Károly Giorgia Melonival is találkozik

Fotó: AFP

Károly király 2024 februárjában jelentette be, hogy rákbetegségben szenved. Hat héttel később menye, Katalin hercegné is hasonló bejelentést tett, és kemoterápiás kezelésbe kezdett. A király kevesebb mint három hónap alatt visszatért a munkába, és 2024 hátralévő részében fokozatosan növelte aktivitását, többek között Ausztráliába és Szamoára is ellátogatott. Azonban mindössze tíz nappal ezelőtt kórházba került rákkezelésének mellékhatásai miatt. Az udvar szerint csak átmeneti visszaesés történt, a király állapota stabil, és aktívan folytatja hivatalos teendőit.

Római programja során találkozik Giorgia Meloni olasz kormányfővel és Sergio Mattarella államfővel, majd az olasz parlamentben történelmi beszédet mond, mint az első brit uralkodó, akinek erre lehetősége nyílik.

Emellett ellátogat a Colosseumba, a Testaccio negyedbe, és részt vesz az Ismeretlen Katona sírjánál tartott koszorúzáson, valamint egy közös légibemutatón az olasz és brit légierő részvételével. Szerdán, házasságának huszadik évfordulója napján, díszvacsorát tartanak a római Quirinale-palotában, ahol a hírek szerint vegetáriánus menüt kértek. A pár 2005. április 9-én kötött házasságot Windsorban, hosszú éveken át tartó kapcsolatuk után. A látogatás végén Károly és Kamilla Ravennába is ellátogatnak, ahol a náci megszállás alóli felszabadulás 80. évfordulóján tartanak ünnepséget.

