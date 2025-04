Kokain, korrupció és kenőpénzek: bűnbandák szorításában Hamburg

A kokainkereskedők úsznak a pénzben

A kokainból származó vagyon egyre szembetűnőbb. Egy volt kidobó Hamburg vörös lámpás negyedéből azt mondta:

Egyre több fiatal férfit látni méregdrága luxusautókban. Ez nem prostitúciós vagy füves pénz. Ez tisztán kokainpénz.

Látogatók sétálnak egy péntek este a Grosse Freiheiten, a Reeperbahn egyik mellékutcáján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Markus Scholz)

A német hatóságok igyekeznek a korrupciós ügyeket elszigetelt esetekként kezelni, de a szakértők szerint súlyos, rendszerszintű problémák állnak a háttérben.

Németország nehezen ismeri el, hogy gondjai vannak a szervezett bűnözéssel. Az utóbbi évek kokaináradata most kezdte láthatóvá tenni a problémát

– mondta Zora Hauser, a Cambridge-i Egyetem kriminológusa.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rendőrség túl szűken fókuszál, kizárólag a bűnbandák tagjait célozva, miközben az igazi veszélyt azok jelentik, akik lehetővé teszik a működésüket: ügyvédek, helyi politikusok, pénzügyi tanácsadók. Ezek az emberek tisztára mossák a pénzt, előkészítik a terepet, és szerves részei a hálózatnak.

A kokainkereskedelem az új „aranybánya”

Egy kilogramm kokain Kolumbiában körülbelül kétezer dollárt ér – Európában viszont akár negyvenezret is. Az óriási haszonból nemcsak új szállítmányokat finanszíroznak, hanem korrupciót is vásárolnak. Hollandia 524 millió eurót költött a kikötők védelmére, de a bűnszervezetek egyszerűen új célpontokat választottak: Franciaország, Spanyolország, a balti államok és Skandinávia is új kapuként működnek.