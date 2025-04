Nyilvánvaló, hogy Pressman látta el valótlan információkkal az amerikaiakat

Mint ismert, a diplomáciai határokat többször is átlépő David Pressman rendszeresen bírálta a magyar kormányt és rossz hírét keltette az országnak. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egyik ilyen akciója volt az is, hogy valótlan információkat közölt Magyarországról és a kormányról akkor, amikor az USTR, az amerikai külkereskedelemért felelős szervezet számára kellett információkat szolgáltatni.

Pressman valótlan információkat közölt Magyarországról

Fotó: AFP

A szervezet tavaly szeptemberben, a Federal Registerben közzétett közleményben kért észrevételeket az országokról, amelyeket 2024. október 7-ig kellett benyújtani, vagyis a Magyarországra vonatkozó részeket még a Biden-kormányzat és Pressman hivatali ideje alatt készítették el és küldték be.

Az amerikai külkereskedelemért felelős szervezet (USTR) honlapján elérhető jelentés ráadásul világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy a jelentés elkészítéséhez honnan szerezték be az információkat.

Az USTR szorosan együttműködik más kormányzati szervekkel és az Egyesült Államok nagykövetségeivel, és az jelentés előkészítése érdekében a Federal Register Notice-on keresztül kéri a nyilvánosság észrevételeit

– áll a közleményben.

Vagyis teljesen nyilvánvaló, hogy az USTR kapcsolatban állt a Pressman-féle nagykövetséggel, onnan kapott hamis információkat Magyarországról.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a napokban szintén reagált azokra a cikkekre, amelyek az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének éves kereskedelmi jelentését idézik. „Leírni az idei évben megjelent kereskedelmi jelentést úgy, vagy feltüntetni az idei évben megjelent kereskedelmi jelentést úgy, minthogyha az egy egyedi elnöki rendelet része volna, az egyszerűen hazugság” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Szijjártó Péter kiemelte: ez a jelentés még a Biden-adminisztráció alatt született.

Az alatt a Biden-adminisztráció alatt, amely ellenségként tekintett Magyarországra. És ennek a jelentésnek a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta. A Magyarországra vonatkozó részek David Pressman egykori budapesti amerikai nagykövet véleményét tartalmazzák, annak a David Pressmannek a véleményét, aki budapesti kiküldetése alatt ellenzéki aktivistaként, gyakorlatilag a magyar ellenzék vezetőjeként viselkedett

– hangsúlyozta a tárcavezető, majd úgy folytatta:

Honnan tudjuk mindezt? Onnan tudjuk mindezt, hogy ezen dokumentum összeállítása során az észrevételeket 2024. szeptember 3-tól 2024. október 17-ig lehetett benyújtani. 2024. október 17-ig. A választás az Egyesült Államokban novemberben volt. Ráadásul a dokumentum, ahol leírja, hogy milyen forrásokból dolgozik, a következőt írja: Ennek a jelentésnek az összeállítása, előkészítése során a tartalmi információkat az Egyesült Államok nagykövetségei szolgáltatták.

Szijjártó Péter kiemelte:

Innentől kezdve remélem mindenki számára világos, hogy ez egy Biden-adminisztráció alatt megszületett jelentés, amelynek Magyarországra vonatkozó részei David Pressman véleményét tartalmazzák.

Borítókép: David Pressman (Fotó: MTI)