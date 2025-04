Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A védelmi kapcsolatok terén is erősítjük partnerségünket Üzbegisztánnal

„Az elmúlt években sikerült megerősíteni a két ország közötti politikai és gazdasági kapcsolatokat, most a védelmi együttműködés előmozdítása van napirenden. Miniszter kollégámmal egyeztettük a két ország álláspontját a védelempolitika és a kétoldalú katonai együttműködés terén. A most aláírt közös nyilatkozat egy fontos lépés ebben a folyamatban, ezáltal a védelempolitikai párbeszéd mellett a katonai oktatás és kiképzés területén is lehetőségünk nyílik az együttműködésre” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.