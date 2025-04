Sokkoló videón a transzideológia hatása + videó

Itt van a transznemű gyermekem. A neve Bella. Bella fiúnak született, de most már a nőnemű (she/her) névmásokat használja, és épp azon vagyok, hogy orvosi időpontot szerezzek, hogy gyógyszert kapjunk, amely megállítja a férfi nemi hormonok hatását. Bella 40 hónapos, és remekül érzi magát az önkifejezést támogató programjában. Végre az lehet, aki valójában, még ha rossz testbe is született. Ez már ilyen fiatalon is hatalmas hatással volt a mentális egészségére. De a megfelelő gyógyszerrel együtt családként is egyensúlyba kerülhetünk. Sikerült támogatást is szereznünk Bella nemváltásához, így minden költség fedezve van, ami óriási megkönnyebbülés. Végre az lehet, aki mindig is szeretett volna lenni. Ez minden, amit már évek óta szeretett volna, és mi nem is lehetnénk boldogabbak