Sean „Diddy” Combs sok évre börtönbe kerülhet

Az esküdtek kiválasztását Arun Subramanian bíró irányította, Diddy jogi képviselőinek és az ügyészeknek a közreműködésével – írja a Fox News amerikai hírcsatorna. A hatóságok Combst több vádpontban is felelőssé teszik. Az eredeti vádiratot szeptemberben hozták nyilvánosságra. Azóta az államvezetés két újabb vádiratot is benyújtott, amelyek további vádakat tartalmaznak, valamint egy újabb áldozatot is azonosítottak. Diddy tagadta az ellene felhozott vádakat, és ártatlannak vallotta magát.

Diddy nagy börtönbüntetésnek nézhet elébe ha bűnösnek találják

A bírósági tárgyalás első szakaszában az ügyészek, a védők a bíró vezetésével választják ki a 12 tagú esküdtszéket New York-i lakosokból.

Az esküdtek kiválasztására 5 nap áll rendelkezésre, ennek során azt kell biztosítani, hogy a 12 polgár, aki a tárgyalás végén dönt a bűnösség és ártatlanság kérdésében, a lehető legnagobb mértékben elfogulatlan legyen. Ennek megállapítása érdekében kérdezik a jelölteket ügyvédek és ügyészek, valamint a bíró.

Jogi szakértők a Sean „Diddy” Combs üggyel kapcsolatban nehéz feladatnak minősítették az esküdtszék kiválasztását, amelynek során az ügyészek többi között azt próbálják szem előtt tartani, hogy az esküdtek között ne legyen olyan, aki rajongója Combs előadói munkásságának, miközben az ügyvédek számára szempont, hogy kizárják az esküdtek köréből azokat, akik az úgynevezett „MeToo” mozgalmat támogatták.