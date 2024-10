Rácsok mögött marad az orgiákat rendező hiphopsztár

Az áldozatok között huszonöt kiskorú is volt, köztük egy, a történtek idején mindössze kilencéves kisgyerek – számol be a sokkoló részletekről a Page Six amerikai portál. Egy másik áldozat azt mondta, hogy tizenöt éves volt, amikor bedrogozták és csoportos nemi erőszakot követtek el ellene az egyik Combs által rendezett partin – emeli ki az Irish Star ír hírportál.