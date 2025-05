Netanjahu: Az iráni atomprogramot haladéktalanul le kell állítani

A jelentés határozottan megerősíti, amit Izrael évek óta hangoztat: az iráni atomprogram célja nem békés

– áll Netanjahu közleményében. Az izraeli miniszterelnök úgy folytatta, ez egyértelmű Irán aggasztó urándúsítási tevékenysége tükrében. Ilyen dúsítási szint csak olyan országokban van, amelyek atomfegyverprogramot folytatnak, és ennek nincsen semmilyen polgári célú oka – számolt be róla a The Times of Israel.