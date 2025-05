Pete Hegseth: Kína nem foglalhatja el Tajvant az elnök szeme láttára

Felesleges a finomkodás; a Kína jelentette fenyegetés nagyon is valós és akár azonnali is lehet – szögezte le Pete Hegseth a Szingapúrban rendezett Sangri-la párbeszéd biztonságpolitikai konferencián, egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy Kína bármely, Tajvan elfoglalására tett próbálkozása szörnyű következményekkel járhat a régióra és az egész világra nézve – tudósított az MTI.

Pete Hegseth (Fotó: AFP)

Kína nem foglalhatja el Tajvant az elnök szeme láttára

– hangsúlyozta az amerikai védelmi miniszter. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy Kína vélhetően akár katonai erővel is készülhet az indiai–csendes-óceáni térség erőviszonyainak megváltoztatására. Jóllehet aláhúzta, hogy az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust Kínával, ugyanakkor bírálta Pekinget amiatt is, hogy szerinte a kommunista ország nagyobb befolyásra törekszik Latin-Amerikában, kiemelve a Panamai-csatornával kapcsolatos kínai tevékenységet.