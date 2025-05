100 embert evakuáltak miután egy repülő házakra zuhant San Diegóban

Egy ház megsemmisült és 10 épület megrongálódott, miután a kisrepülőgép lezuhant a San Diego külvárosában lévő Murphy Canyon negyedben – közölték a hatóságok.

Fotó: AFP

A földön nyolc ember könnyebb sérüléseket szenvedett, egyikőjüket kórházba szállítottak, míg a többieket a helyszínen látták el – közölték a hatóságok. A közeli területekről mintegy 100 embert evakuáltak.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra az elhunytak, illetve a fedélzeten tartózkodó utasok személyazonosságát.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Dan Eddy helyettes tűzoltóparancsnok a helyszínen arról számolt be, hogy mindent repülőgép-üzemanyag borít, és a kisrepülőgép darabjai is szétszóródtak.

Ahogy az várható volt, egy ekkora méretű, ekkora sebességű becsapódásnál, a jármű alkatrészei rengeteg irányba szétszóródtak

– magyarázta, adta hírül a BBC brit hírügynökség.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kisrepülőgép egy Cessna 550-es repülőgép volt – közölte a Szövetségi Légügyi Hivatal. Ez a repülőgépmodell népszerű könnyű üzleti repülőgép, amelyek egy pilótát, egy másodpilótát és hat-nyolc utast szállítanak.

Christopher Moore helyi lakos az Associated Press hírügynökségnek elmondta, hogy őt és feleségét a kora reggeli órákban hangos csattanás ébresztette fel, és ahogy kinéztek az ablakon füstöt láttak. Ekkor két kisgyermekükkel kimenekültek a házból, ahogy egy lángokban álló autót láttak.

Határozottan borzalmas volt, az biztos

– fogalmazott.

Borítókép: A baleset helyszíne (Fotó: AFP)