Konklávé: mikor várható füst?

Mint írtuk, ez a konklávé azonban több szempontból is egyedülálló. Soha korábban nem volt még ilyen nagy létszámú és sokszínű a választótestület. A 133 bíboros között vannak olyanok is, akik most találkoztak először személyesen. Ez a sokféleség egyrészt gazdagítja a párbeszédet, másrészt megnehezítheti a gyors konszenzus kialakítását.