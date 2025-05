Pápaválasztás 2025: ma eldőlhet minden, mutatjuk, miért

Az utóbbi öt pápaválasztásból háromszor is így történt, ezért sokan reménykednek abban, hogy ma már fehér füst száll fel a Sixtus-kápolna kéményéből, jelezve, hogy megvan az új egyházfő.

A megválasztáshoz 89 szavazat, azaz kétharmados többség szükséges.

Ez a konklávé azonban több szempontból is egyedülálló. Soha korábban nem volt még ilyen nagy létszámú és sokszínű a választótestület. A 133 bíboros között vannak olyanok is, akik most találkoztak először személyesen.