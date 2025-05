Ezért fontos partnere Magyarországnak a szigetország

Angelo Farrugia, a máltai képviselőház elnökének meghívására Máltán folytatott tárgyalásokat az Országgyűlés elnöke. A megbeszélések napirendjén a parlamenti kapcsolatok erősítése, a kétoldalú és európai uniós együttműködés, valamint az országainkat érintő geopolitikai kihívások, az illegális migráció megállítása, az orosz–ukrán háború lezárása szerepelt.

Fotó: MATTHEW MIRABELLI/AFP

Málta fontos partnere Magyarországnak kétoldalú, európai uniós, illetve többoldalú keretek között is, parlamenti kapcsolataink kiegyensúlyozottak

– mondta Kövér László a közlemény szerint. Az Országgyűlés elnöke szorgalmazta, hogy az elnöki, alelnöki szintű találkozások mellett a két ország törvényhozói a baráti tagozatok mellett az Interparlamentáris Unió, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésein is működjenek együtt. Szükség esetén az országainkat érintő fontos témák, különösen az Európai Uniót érintő kérdések megvitatására pedig a szakbizottságainkat is kössük össze. Tavaly mind a két ország fontos pozíciót töltött be európai és nemzetközi téren, a magyar Európai Uniós elnökség, a máltai EBESZ-elnökség és 2023–2024-es ENSZ BT-tagság lehetőséget adott együttműködésünk erősítésére, amihez hozzájárul Málta idei európa tanácsi soros elnöki tisztségének betöltése is – áll a közleményben.