Mini mobiltelefonok tucatjait foglalta le börtönökben a francia rendőrség

A „Prison Break” (A szökés) fedőnevű országos razzia során a hatóságok célzottan a Kínából származó mini mobiltelefonokra összpontosítottak, amelyek franciaországi forgalmazója szándékosan reklámozott azzal, hogy nem veszik észre őket a börtönökbe való belépéskor lefolytatott biztonsági ellenőrzés során. A vállalat honlapját zárolták, az ügyfélazonosító adatokat pedig kielemezték – ismertették a hatóságok.

Franciaország börtöneiben mini mobiltelefonok tucatjait foglalták le

Fotó: AFP

A 66 büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott razziában összesen 164 mobiltelefont foglaltak le, ezek között 88 mini mobiltelefon volt. Egy raktárépületben kiszállításra váró további 500 darabot találtak az apró készülékekből, valamint 70 ezer euró készpénzt. A kereskedő ellen illegális tranzakciók miatt vizsgálatot indítottak, két gyanúsítottat pedig vizsgálati őrizetbe vettek.

Itt találhatják mini mobiltelefonjainkat és a tartozékokat, amelyek a beléptetésnél nem váltanak ki riasztást

– olvasható a forgalmazó vállalat honlapján. Az egyik felvételen egy öngyújtó nagyságú mobiltelefon volt látható.

A rendőrség beszámolója szerint a készülékeket kifejezetten úgy tervezték, hogy ne lehessen észlelni őket. A nyomozás során kiderült, hogy

a mini mobiltelefonok közül többet is arra használtak, hogy a börtönökből bűncselekményeket kövessenek el, így például kábítószerbűncselekményeket, csalást, gyújtogatást, pénzmosást, illetve, hogy bérgyilkosságra adjanak megbízást.

A lefoglalt telefonokat most szakemberek elemzik ki, a felhasználókat pedig a francia hírszerzés büntetésvégrehajtási-intézetekkel foglalkozó részlegének sikerült azonosítania.

Az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust csütörtökön arról számolt be, hogy a francia nyomozók kiderítették, hogy a mini mobiltelefonokat világszerte értékesítették. Az Eurojust most a vonatkozó információkat továbbítja az uniós tagállamoknak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a mini mobiltelefonok csak kevés fémalkatrészt tartalmaznak és különleges beállítások is vannak rajtuk, amelyek segítségével könnyen elrejthetők biztonsági ellenőrzések során.

Francia nyomozók becslései szerint mintegy ötezer ilyen készüléket használhattak rácsok mögött bűncselekmények elkövetésére

– adta hírül az MTI.

Borítókép: Mini mobiltelefon (Fotó: AFP)