Szijjártó Péter: A családokat és a vállalatokat is megvédjük

Valamint támogatjuk a vállalatokat abban is, hogy maguk hozzanak létre megújulóenergia-termelési kapacitásokat, amelyek működése nyomán az áramigényüket részben saját maguk tudják kielégíteni

– tette hozzá. Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy a Gyármentő program elindítását is ezek a célok vezérelték, ennek keretében pedig 140 cégnek nyújtottak támogatást a saját energiatermelési kapacitásuk bővítéséhez. A miniszter tudatta, hogy ennek nyomán 390 milliárd forintnyi új beruházás jött létre Magyarországon és 65 ezer munkahelyet sikerült megvédeni ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Külön jó hírnek nevezte, hogy sok élelmiszeripari vállalat is élt ezzel a lehetőséggel, minthogy stratégiai ágazatról van szó, a kormányzatnak pedig fontos célkitűzése, hogy az élelmiszer-szükséglet minél nagyobb részét tudja az ország helyben előállítani.

Továbbá kijelentette, hogy a józan észre alapuló megközelítés kiváló alapját adja Magyarország és Svájc együttműködésének, és ennek nyomán a svájci cégek mára a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. Kifejtette, hogy az utóbbi tíz évben háromszorosára nőtt a svájci beruházások értéke Magyarországon, ami részben annak is köszönhető, hogy a kormány 53 esetben adott támogatást ilyen beruházásokhoz. Végül arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése tíz év alatt megduplázódott, értéke tavaly már elérte a 4500 milliárd forintot, amihez az is hozzájárult, hogy az állam ez idő alatt itt 148 nagyberuházást támogatott.