Az ENSZ szerint a terroristák új módszereket használnak

Drónok, víz alatti robotok és mesterséges intelligencia

A jelentés szerint nemcsak önvezető autókról van szó. A jövő terrortámadásainak eszközei lehetnek autonóm drónok vagy akár mesterséges intelligenciával vezérelt tengeralatti járművek is. A drónok programozása technikailag sok esetben egyszerűbb, mivel kevesebb változóval kell számolni, ráadásul a vonatkozó jogi szabályozás is lazább. Példaként említik a Future of Life Institute által 2018-ban készített Slaughterbots című videót, amelyben apró, arcazonosítással célzó mikrodónok hajtanak végre kamikazetámadásokat. A film ugyan fikció, de az ENSZ szerint „nem pusztán sci-fi, és nem is teljesen új ötlet”. Noha jelenleg a mesterséges intelligencia alkalmazása a terrorizmusban még korlátozott mértékű, a jelentés szerint nem szabad alábecsülni a szélsőséges csoportok technológiai alkalmazkodóképességét.