Valami készül Iránban a műholdképek szerint

Dan Caine vezérezredes, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a múlt vasárnapi Pentagon-sajtótájékoztatón kijelentette, hogy mindhárom célba vett iráni nukleáris létesítmény „rendkívül súlyos károkat” szenvedett, ám a teljes kárfelmérés még időbe telik.

A Fordó elleni legutóbbi támadással párhuzamosan az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy további csapásokat hajtott végre Irán katonai vezetői ellen, és több parancsnoki központ is célponttá vált. A helyzet továbbra is feszült a térségben, a nemzetközi közösség pedig egyre aggodalmasabban figyeli az iráni nukleáris fejleményeket és a térség destabilizálódását.