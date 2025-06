Az iráni állami média szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország katonai bázisai és hadihajói a térségben legitim célpontokká válnak, ha ezek az országok megpróbálják akadályozni Irán katonai műveleteit.

Irán kiszélesítheti a konfliktust

Fotó: AFP

A The Times információi szerint a brit kormányt nem is tájékoztatta előzetesen Izrael az iráni területek elleni támadásairól, ami a két ország közötti kapcsolatok gyors romlását is mutatja.