Izrael ellen tüntet Rómában az olasz baloldal

Erősen beszivárgott a közel-keleti krízis az olasz belpolitikába. Egyre kiélezettebben osztja meg az országot és a társadalmat az Izrael és Palesztina közti konfliktus. A kormánypártok továbbra is tartják a kapcsolatot Benjamin Netanjahu izraeli elnökkel, míg a baloldali pártok Palesztina szabadságát követelik és az Izraellel való kapcsolatok megszakítását.

Feszültséget kelt Rómában az olasz baloldal Izrael-ellenes tüntetése. A demonstrálók politikai és gazdasági bojkottot sürgetnek.

A napokban több baloldali kormányzó jelentette be, hogy konkrét lépést tesz Izraellel szemben. Puglia és Emilia-Romagna kormányzói hivatalosan felszólították a közintézményeket, hogy szakítsanak meg mindenfajta kapcsolatot és együttműködést Izraellel. Toszkána kormányzója is az Izraellel való teljes körű szakítást mérlegeli.

Tekintettel a Gázai övezetben jelenleg zajló, a civil lakosságot érintő rendkívül súlyos erőszakra, felkérem a különböző szerveket, hogy szakítsák meg az intézményes kapcsolatok minden formáját a fent említett kormány képviselőivel és minden közvetlenül hozzá köthető szervezettel, amíg a nemzetközi jog tiszteletben tartása helyre nem áll

– tette közzé egy körlevélben Michele De Pascale, Emilia-Romagna tartomány referense.

Izraellel való szakítást sürgetnek

Az olasz baloldal hétvégére országos megmozdulást szervez. Június 7-én Rómában nagyszabású tüntetés lesz, melyet az ellenzék soraiban helyet foglaló pártok szerveznek. Az Öt Csillag Mozgalom, a baloldali Demokrata Párt, a Zöldek és az olasz Baloldal Szövetsége párt közösen vonul végig Róma belvárosán, hogy Palesztina szabadságát kérjék. A megmozdulás célja, hogy azonnali tűzszünetet, az Izraellel való politikai, gazdasági és katonai bűnrészesség megszüntetését, valamint a palesztin nép jogainak tiszteletben tartását követeljék – írják a szervezők.

Az ellenzéki összefogás célja többek között az is, hogy arra késztessék a kormányt, foglaljon állást az Izrael és Palesztina közti véres konfliktusban.

Az olasz kormány és Giorgia Meloni miniszterelnök álláspontja ugyanis a gázai háborúval kapcsolatban eddig nagyon óvatos volt. A kormányfő véleménye az Európai Unióéval és a főbb nyugati országokéval összhangban van, összességében távolságtartó. Meloninak több szempontból is nehézséget okoz egyértelmű álláspontot kialakítania. Ennek oka többek között az is, hogy a kormányfő többéves munkát fektetett a zsidó közösséggel való kapcsolatépítésbe. Ugyanakkor Meloni soha nem tűnt ellenségesnek a palesztin üggyel szemben. Felszólalásaiban a „két nép, két állam” elvét hangsúlyozta, hiszen korábban is ez vezérelte az olasz diplomáciát.A közel-keleti krízis kirobbanása óta Olaszország rendkívül óvatos álláspontot képvisel. Róma mindig tartózkodott, amikor az ENSZ Közgyűlése határozatokat szavazott meg a konfliktusról.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter mindig is hangsúlyozta, hogy az olasz kormány óvatossága összhangban van más fontos európai, valamint a G7-országok álláspontjával.

Az Izrael-ellenes felvonulások miatt legmagasabb biztonsági készültséget rendelték el a hétvégére az olasz fővárosban. Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy a megmozdulások túlnyomó többsége erőszakos összecsapásokba fordul át. Az Olaszországban élő zsidó közösség aggódva szemléli az Izrael-ellenes felvonulásokat, melyek az antiszemitizmus felerősödését váltották ki a társadalomban. A háború utáni időszakban soha nem volt ilyen erős a zsidók elleni gyűlölet, mint most. A kormány mindent megtesz a közösség biztonságának garantálására, a félelem azonban egyre erősebb a zsidók között.

