Még nem is tagok, de az ukránok máris létrehoznak uniós kifizetőügynökséget

Vitalij Koval, Ukrajna mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere a héten bejelentette, hogy már a reménybeli csatlakozásuk előtt létrehoznak egy uniós pénzek kifizetését szolgáló ügynökséget. Az ukrán agrárminiszter úgy fogalmazott: „Szükségünk van egy kifizető ügynökségre, hogy felkészülhessünk az Európai Unió közös agrárpolitikájában (KAP) való részvételre, valamint hogy hozzáférhessünk az előcsatlakozási támogatási eszközökhöz.”

Zelenszkij ukrán elnök a magyar gazdákat is tönkretenné. Fotó: AFP

Koval hozzátette, hogy

Ukrajna, még anélkül is, hogy az EU tagja lenne, potenciálisan kaphat majd finanszírozást gazdálkodóink támogatására. Bár Ukrajna nem tagja az EU-nak, a Kifizető Ügynökség lehetővé teszi az európai támogatási mechanizmusok igénybevételét – a vonatkozó uniós határozat elfogadásától függően –, és felkészíti a gazdálkodókat az Európai Unióban már hatályos programokhoz hasonló projektekben való részvételre. Ugyanakkor a gazdálkodók állami költségvetési támogatását is kizárólag a Kifizető Ügynökségen keresztül fogják biztosítani.

Az ukrán miniszter szerint „a Kifizető Ügynökség létrehozása befektetés Ukrajna mezőgazdasági jövőjébe. Ez egy valódi mechanizmus, amely lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy stabil, átlátható és célzott támogatásban részesüljenek az európai szabályok szerint. Ugyanakkor az uniós politikába való integráció egyik kulcsfontosságú eleme. Ezért a Kifizető Ügynökség elindítása nem csupán technikai feladat, hanem stratégiai lépés Ukrajna európai uniós tagsága felé vezető úton.”

Ukrajna agrárminiszterének mondandója feltűnően egybecseng Brüsszel nemrég felvázolt stratégiájával, amely szerint a gyorsított tagfelvételi eljárással párhuzamosan már most elkezdik megnyitni a belső piacokat Ukrajna előtt – például a védelem és biztonság, az energia, valamint a konnektivitás területén. Marta Kos bővítési biztos június elején arról számolt be, hogy „uniós tagállamokkal közösen a Bizottság olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek egyszerűsítenék a csatlakozási eljárásokat, hogy a kétoldalú ügyek ne hátráltathassák a bővítést ebben a nagyon érzékeny geopolitikai helyzetben.”

Kos korábban bevallotta, hogy ezer ember dolgozik Brüsszelben azon, hogy Ukrajna minél előbb az Európai Unió tagja lehessen. Ráadásul ő sem titkolja: Ukrajna csatlakozási folyamata két-háromszor gyorsabb, mint a többi tagország esetében volt.

A piacnyitások, a tárgyalási fejezetek idejekorán és rohamléptékben történő végigtárgyalása, a vétólehetőségek szűkítése és az előcsatlakozási kifizetések megindítása Ukrajna irányába mind azt célozzák, hogy kész helyzet elé állítsák a tagországokat. Így rövid időn belül Brüsszel azzal tudna érvelni Ukrajna gyorsított csatlakozásának szentesítése mellett, hogy az a gyakorlatban már úgyis megtörtént.

Pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorában arra a felvetésre, hogy a kormány szerint miért most kell ebben a kérdésben döntést hozni, miért nem ér rá később, a következőképpen válaszolt:

„Mert most dől el. Tehát én tisztelem azokat, akik most kapcsolódtak be a politikába, meg a nemzetközi politikába, mert hát az mindig jó, ha van új szereplő, és van megújulás a politikában, de a tapasztalat meg a tények is számítanak. Ha az Európai Unió elindul egy úton, nem lehet megállítani. Ez egy olyan úthenger, amely, ha egyszer sebességbe kapcsolt, akkor a maga tempójában végighalad, letol mindenkit a pályáról.

Mondok erre példát önnek. Emlékszem arra, amikor az Európai Unió új szabályokat akart létrehozni, létre is hozta őket, a franciák meg a hollandok még egy népszavazáson is ellene szavaztak. Majd vártak egy évet, újra kiírták, megdolgozták a társadalmat, és elfogadtatták. Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Uniót nem szabad alábecsülni. Az Európai Unióban dolgokat akkor lehet megakadályozni, ha nem engedjük megindulni. Ha megindult, akkor módosítgatni talán van mód, de az az úthenger végigmegy a pályán. Tehát ezért, akik azt gondolják, hogy majd egyszer később, azok nem ismerik az európai politikát, mert még nem láttak ilyet.”

A mai napon zárul az Ukrajna uniós tagságáról szóló Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás,

amelyben már több mint kétmillióan vettek részt. Mindez nagyságrendileg kétszeres részvételt jelent a Tisza Párt hasonló tárgyban is zajló konzultációjához képest.