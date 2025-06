Menczer Tamás: A háború már eddig is 2,5 millió forintjába került minden magyar családnak

Ott van az ukrán maffia. Náluk mennyi kötött ki abból a rengeteg fegyverből? És az átjárásnál mi milyen veszélyben leszünk? Közbiztonság, fegyver, maffia. Ott van a silány, génmódosított élelmiszer, amivel elárasztanák az európai piacokat és boltokat, így Magyarországét is. Ott van a rengeteg ukrán munkavállaló. Mi a magyaroknak tudunk és akarunk is munkát adni, ez a feladatunk, és ezt végezzük is. De sok százezer ukránnak nem tudunk és nem is akarunk munkát adni, és azok letörnék a béreket, és elfoglalnák az állásokat. Ha az ukrán nyugdíjasok áttelepülnek, akkor nekünk kell kifizetni a nyugdíjukat. 13. havi nyugdíjnak kampó