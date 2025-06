Nyilvánosságra került Elon Musk drogtesztje

Nem hagyta annyiban a The New York Times amerikai napilap vádaskodását Elon Musk. A technológiai milliárdos az X-en tette közzé drogtesztje eredményeit – számol be róla a The Independent brit napilap.

Elon Musk válaszolt a The New York Times vádjaira (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A New York Times egy néhány héttel ezelőtti cikkében Musk tevékenységét ismerő forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Musk ketamint, ecstasyt és varázsgombát fogyasztott. A Times cikkében azzal vádolták Muskot, hogy körülbelül húsz tablettát tartalmazó gyógyszeres dobozt hordott magánál. Ketamin-használatát „krónikusnak” és olyan súlyosnak írták le, hogy hólyagproblémákhoz vezetett.

A 53 éves üzletember által megosztott, a Fastest Labs of South Austin által június 11-én elvégzett vizeletvizsgálat eredményei szerint Musk szervezetében nyomát sem találták amfetaminoknak, ecstasynak, kokainnak, ketaminnak, kannabinoidoknak, vagy fentanilnak.

Néhány évvel ezelőtt kipróbáltam a receptre felírt ketamint, és ezt el is mondtam az X-en, szóval ez nem hír

– fogalmazott korábban Musk, hozzátéve, hogy a ketamin segített számára kikerülni a „sötét mentális gödörből”, de azóta nem használta.

A The New York Times ugyanakkor továbbra is kitart az állításai mellett.

Elon Musk továbbra is támad, mert nem tetszik neki a tudósításunk. Semmi, amit mondott vagy bemutatott a cikkünk megjelenése óta, nem mond ellent annak, amit feltártunk. Kiállunk az újságírásunk mellett

– jelentette ki Charlie Stadtlander, a lap ügyvezető igazgatója.

