Nagyon jól halad Izrael művelete

Mind az idő, mind az eredmények tekintetében a tervezettnél jobban halad Izrael Irán elleni művelete – értékelt egy interjúban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Izrael már megsemmisítette Irán rakétaindítóinak legalább felét – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

Netanjahu szinte naponta beszél Trumppal (Fotó: AFP)

A zsidó állam meg fogja támadni Irán összes nukleáris létesítményét, beleértve a Fordót is. Mint mondta, az országnak megvannak az eszközei ahhoz, hogy az Egyesült Államok segítsége nélkül is véghez vigye a céljait.

Donald Trump amerikai elnök nem próbálta megakadályozni az Irán elleni műveletet – árulta el Netanjahu. Igaz, nem is járt volna sikerrel, mert Izraelnek nem volt más választása, mint támadni – szögezte le. Hogy az amerikaiak csatlakoznak-e a művelethez, arról egy izraeli tisztségviselő szerint 24-48 órán belül dönthet Trump. Az amerikaiak segítségét szívesen fogadják, de Izrael egyedül is végrehajtja, amit eltervezett – hangsúlyozta Netanjahu, hozzátéve, hogy szinte naponta beszél Trumppal.

A terv már hónapok óta érlelődik. A libanoni Hezbollah síita terrorszervezet tavaly őszi térdre kényszerítése nehéz helyzetbe hozta Iránt, így Izraelnek lépnie kellett

– magyarázta a miniszterelnök.

Az izraeli haderő (IDF) célzottan Irán rakétakilövőit támadja, Netanjahu szerint már ezek nagyjából felét sikerült megsemmisíteniük. Azok nélkül pedig lehet akárhány rakétája az iszlám köztársaságnak, nem fogja tudni használni őket.

A rakétakilövők mellett a rezsim szimbólumait is támadják, azonban egy esetleges rendszerváltás kizárólag az iráni népen múlik – emelte ki a kormányfő.

Tisztában van vele, hogy az Irán elleni műveletnek ára van, azonban a mostani veszteségekkel még nagyobb veszteségek elkerülése válik lehetővé. Benjamin Netanjahu annak a véleményének is hangot adott, hogy az Irán elleni harc segíti a túszok hazatérésének ügyét is, hiszen a Hamász palesztin terrorszervezet Iránra támaszkodik.

Mindeközben az IDF bejelentette, hogy az éjszaka folyamán légicsapást hajtott végre a teheráni SPND nukleáris központ és rakétabázisok ellen – írja a Life.ru orosz hírportál. Az izraeliek szerint a támadásban 60 vadászgép vett részt, amelyek körülbelül 120 lövedéket lőttek ki. A csapások számos katonai létesítményt értek Teherán területén. Irán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)