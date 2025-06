Mozgósításra készül Olaszország

Nino Minardo, aki a védelmi bizottság elnöke is, elmondta, hogy a tavaly februárban benyújtott törvénytervezet előkészítése július 8-án veszi kezdetét a bizottságban. A javaslat tízezer tartalékos mozgósítását célozza. Kizárólag olasz állampolgárokról lenne szó, akik a fegyveres erőktől szereltek le hároméves szolgálat után: a tartalékosok csapata tehát kiképzett személyekből állna, akik szükség vagy sürgősség esetén gyorsan mozgósíthatók lehetnének.

Italy plans military reserve force of 10,000 amid push to meet NATO targets https://t.co/gF1zwlyjxx pic.twitter.com/WLNdZqUlKU — Euractiv (@Euractiv) June 19, 2025

A tartalékosokat az olasz kormány mozgósíthatja konfliktus esetén vagy olyan súlyos válsághelyzetben, amely az ország biztonságát veszélyezteti, de alkalmazhatják őket a határvédelemben vagy nemzeti katasztrófa esetén.

A törvénytervezet az Ausztriában, Spanyolországban, Franciaországban, Nagy Britanniában és Svájcban működő tartalékosrendszert veszi példaként

– hangoztatta a képviselő. Nino Minardo elképzelése szerint a tartalékosok megbízatása öt évre szólna, és megújítható lenne. Évente harminc nap kiképzésben részesülnének, és évente fejenként hatezer euró díjazást kapnának. Szükség esetén a tartalékosok mozgósításáról a kormánynak a parlamentet kell majd értesítenie, amely negyvennyolc órát kap a rendelkezés megerősítésére vagy elutasítására. Olaszországban a sorkatonai szolgálat 2005 január elsejétől szűnt meg.

A fegyveres erőknél jelenleg közel százezer professzionális katona szolgál.

Hasonló mozgósítási tervezetet nyújtott be a baloldali Demokrata Párt (PD) is, de a tartalékosokat kizárólag logisztikai, segítségnyújtási feladatokra alkalmazná, mások mellett a Vöröskereszttel együttműködésben. A Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) úgy vélte, hogy a tartalékosokról szóló törvénytervezet megerősíti a Giorgia Meloni miniszterelnök vezette jobboldal akaratát, hogy Olaszországot katonaállammá alakítsa át, és katonai kultúrát terjesszen a társadalomban. A baloldali pártok és csoportok június 21-re újabb országos demonstrációt hirdettek meg, a NATO-tagországok hágai csúcstalálkozójához időzítve. Rómában és számos más városban az Európai Unió védelmi és fegyverkezési terve ellen is tüntetnek - írta az MTI.

Borítókép:Katonák az Olasz Köztársaság 79. évfordulója alkalmából rendezett hagyományos katonai parádén Rómában Fotó: AFP