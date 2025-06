Orbán Viktor Ben Shapirónak: Ez egy harc a Nyugat lelkéért

Ben Shapiro úgy fogalmazott, a budapesti CPAC-en is felszólaló magyar miniszterelnök „egyedülálló vezető Európában, megosztó személyiség, akinek a józan ész talaján áll a konzervativizmusban. A baloldal most autokratikusnak bélyegezte, de jólétet és biztonságot hozott a magyarok számára. Politikája nagyon egyszerű: a határok biztosítása, a nemzeti szuverenitás, a kulturális kohézió, Magyarország álláspontjának sikere”.

Ben Shapiro Budapestre hozta híres műsorát, most Orbán Viktorral készül interjúját tette közzé

Fotó: Csudai Sándor

Shapiro felhívta arra a nézői figyelmét, hogy

Budapesten sétálva nem tapasztalta azokat a bevándorlásból eredő problémákat, amelyeket máshol Európában. Ennek viszont ára van: Magyarország minden nap egymillió euró büntetést fizet az Európai Uniónak azért, mert „nem egedte be vakon Soros György migránsait az országba, amiért egyébként Orbán Viktor évek óta Soros célkeresztjében is áll”.

Az interjúban Shapiro megjegyezte, hogy Orbán Viktorral nagyon sokat foglalkozik a sajtó, különféle vélemények vannak róla az Egyesült Államokban is.

A demokrácia lényege, hogy vannak vélemények – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, ő az ellenfelein keresztül vált ismertté az Egyesült Államokban.

Valójában ők voltak a PR-osaim Amerikában, ők csinálták a propagandát, és ők jelentős szereplők. Azok az amerikaiak, akik azt hitték, hogy engem kell „kilőni”, nyilvánosan rám mutattak, mint valaki, aki valami rosszat képvisel. És azt hiszem, ez valójában 2015-ben és 2016-ban érte el a csúcspontját, amikor forró volt a helyzet. Migrációs hullám érte Európát, és én voltam az egyetlen, aki azt mondta, hogy a migrációt meg kell állítani Magyarország határán. És akkor én voltam az egyetlen, aki azt mondta, hogy ezek a migránsok nem saját jóváhagyásukból jönnek, szervezkednek, van mögötte finanszírozás, az egész egy üzleti struktúra, és az egész mögött Soros áll, aki egy cikkben nyíltan beismerte, hogy ő évente egymillió migránst akart Európába hozni. Kiálltam ellene, és ez híressé tett, ez az én történetem

– mondta el a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy rejtett harc folyik, egy rejtett küzdelem a Nyugat lelkéért, az ellenfelek pedig a baloldali progresszívek, akik szerint a hagyományos keretek elavultak. Kereszténység, zsidó–keresztény örökség, nemzet – ezek szerintük elavultak, valami újat akarnak.

És aztán ott vagyunk mi, akik a hagyományos közösségekhez tartozunk, és meg akarjuk őrizni a családot, tiszteletben tartani a józan észt, a vallást, szóval ez egy küzdelem, egy harc, és ez a nyugati világ lelkéért folyik

– fogalmazott a miniszterelnök. Azért kell folyamatosan támadniuk, mert ez a háború logikája, ha úgy tetszik, tette hozzá.

Orbán Viktor emlékeztetett, „valójában az antikommunista ellenállásból származom. Az illegális diákmozgalom volt az, ahol elkezdtem a politikát, és harcoltunk a kommunista hatalom megdöntéséért”.

– A szabadságért és a demokráciáért harcoltam, mindazok az emberek pedig, akik kritizálnak engem, nagyon szerencsések. Amerikában, egy demokráciában születtek, Németországban, abszolút. Fogalmuk sincs arról, mit jelent a demokráciáért harcolni, soha nem éltek diktatúrában. És most úgy viselkednek, mintha ők lettek volna a legnagyobb demokraták, nem, mi vagyunk a legnagyobb demokraták, akik itt Közép-Európában harcoltunk a szabadságért, harcoltunk a demokráciáért. Így minden kritikán csak nevetünk – jegyezte meg a miniszterelnök.

– Az ellenfél és tűz alá vesz minket, azért lőnek, mert az ő szemszögükből mi vagyunk a rossz példa, de a jobboldalról mi vagyunk a jó példa: megőriztünk, megvédjük keresztény hagyományainkat, a hagyományos családot támogatjuk, szociális segély helyett munkát adunk az embereknek. Az emberek dolgoznak, hiszünk az érdemalapú gazdaságban, támogatjuk a gazdasági beruházásokat, az üzleti életet – sorolta a magyar miniszterelnök, és hozzátette:

Az egyetlen bűnünk az is, hogy sikeresek vagyunk, és nem csak azért, mert majdnem 20 éve kormányon vagyunk, hanem azért is, mert a valóság átalakulóban van

– fogalmazott.

Európa átalakul

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Európa átalakulóban van, az Európai Unió megváltozott az alapítása óta. Brüsszel és az EU régen az európai országokról és nemzetekről szólt, az összefogásról, hogy kizárják a háború lehetőségét, és béke legyen a kontinensen, mert Európát háborúk pusztították el, egy biztonságos kontinenst akartak létrehozni. Szabad mozgás, szabad kereskedelem, szabad beruházások – és biztonságban leszünk. Mint mondta, a tagállamok ezt megőrizve nemzeti identitásukat, de együttműködve meg tudták ezt tenni. De aztán a brüsszeli bürokrácia növekedni kezdett, és mára Brüsszel már nem a tagállamok munkájának koordinálásáról szól, hanem hatalmi központtá vált.

Olyan, mint Frankenstein, saját életet él, saját birodalmat épít, ellenségként tekinti a nemzeti identitásra, amelyet betolakodónak tekint, és egyre több hatáskört akar elvinni a tagállamoktól

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, a brüsszeli birodalmi központ fenyegetés. Támogatjuk az európai együttműködést, de nem támogatjuk az imperialista eszméket, akik erődítményeket vesznek át Brüsszelben, megölik a nemzetállamokat és elveszik tőlünk a szabadságot – tette hozzá.

Orbán Viktor a háborúról is beszélt

Az orosz–ukrán háborúról szólva a miniszterelnök elmondta, míg Európában és a Biden-adminisztárció alatt azt hangoztatták, hogy Ukrajnának meg kell nyernie ezt a háborút, addig a magyarok azt mondták, hogy ez bajt fog okozni, ez háborút fog hozni nyugatra, szigeteljük el a konfliktust. Üljünk le, csillapítsuk a feszültséget, teremtsünk békét vagy tűzszünetet. A magyarok voltak az egyetlenek, akik ezt mondták – emlékeztetett Orbán Viktor.

Most már Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok is békepárti, ahogy néhányan már Európában is, de az Európai Unió államainak többsége még mindig folytatni akarja a háborút. Mint mondta, véleménye szerint azonban tűzszünetere van szükség.

És meg kell beszélnünk a jövőt. Vissza kell lépnünk a háború előtti pufferzóna-koncepcióhoz. Jó, hogy van a NATO és Oroszország között egy szakasz, ami békét garantál a NATO-nak és az oroszoknak is

– jelentette ki Orbán Viktor.

A háború gazdasági vonzatairól szólva elmondta, ez a háború tönkreteszi az európai gazdaságot, hatalmas összegekbe kerül. Mint mondta:

Az ukránoknak egy fillérjük sincs, az ukránok jól megélnek belőlünk, nélkülünk nem tudnák fizetni a nyugdíjakat, nem tudnák fizetni az orvosaikat, a tanáraikat, az ukrán állam nem létezne nélkülünk, és az ukrán hadsereg sem. Az egész ukrán hadsereget az európaiak és amerikaiak finanszírozzák.

Az európai versenyképesség folyamatosan csökken, az energiaárak növekednek. Ez katasztrófa Európa számára, ezért a lehető leghamarabb véget kell vetnünk ennek. Ehhez pedig békére van szükség – emelte ki Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök elmondta, saját tapasztalatai alapján mondhatja, hogy

orosz–ukrán tárgyalásokkal nem lesz béke, a békéhez amerikai–orosz tárgyalásokra van szükség. Csak az amerikaiak hozhatják létre a békét az oroszokkal folytatott tárgyalások révén, és a kulcs Donald Trump

– emelte ki Orbán Viktor.

Borítókép: Ben Shapiro és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)