Kommunisták, keresztényellenes provokáció és undorító magamutogatás: így zajlott a bécsi Pride

Az idei bécsi pride-felvonulás ismét a baloldali provokáció, az obszcenitás és a politikai képmutatás platformjává vált. A rendezvényt – amelyet a város vezetése 651 ezer euróból finanszírozott – elvileg az elfogadás és a sokszínűség jegyében hirdették meg, valójában azonban keresztényellenes gyűlölködés, szélsőbaloldali provokáció és vállalati marketingparádé lett belőle. A menet élén a HOSI (Homosexuellen Initiative Wien) nevű egyesület hatalmas busza haladt, amely 2020 és 2025 között több mint 1,5 millió euró támogatást kapott Bécs városától, számolt be róla az exxpress. Ausztria legnagyobb LMBTQI-érdekképviselete évente megrendezi a pride-felvonulást.

Bécs városa rengeteg közpénzt szánt a bécsi pride megszervezésére

(Fotó: AFP)

Szélsőségesek vonultak az LMBTQ-zászlók alatt

A menethez csatlakozott a queerfeminista „Furia” csoport is, amely párhuzamos demonstrációt szervezett a belvárosban „Marsch fürn Arsch” címmel. A provokációk nem maradtak el. A tüntetők egy olyan képet mutattak be, amelyen egy férfi-nő hibrid összezúz a kezében egy apró férfit, akinél osztrák zászló és kereszt van.

A szervezők magukat interszekcionálisnak, antikapitalistának és antiimperialistának nevezték, zászlóik között pedig az Antifa jelképét is felvonultatták. Utóbbi szervezetet számos országban terrorgyanús csoportként kezelik. Donald Trump amerikai elnök is szorgalmazta, hogy a csoportot nyilvánítsák terrorszervezetté. A szélsőbaloldali Antifa tagjai 2023 februárjában Budapesten több embert is brutálisan megtámadtak, válogatás nélkül ütve-rúgva azokat, akikről úgy vélték, hogy jobboldaliak. Az egyik felszólaló a pride-ot éppen azért bírálta, mert túlságosan „kommersz” lett, és ehelyett radikálisabb baloldali jelenlétet követelt. A menetben felhangzó „Alerta, alterta, antifascista!” rigmus egyértelmű utalás a nemzetközi antifasiszta (Antifa) mozgalom jelszavára.